Maribel Guardia reacciona a desaire de Paulina Rubio con la prensa

La actriz costarricense Maribel Guardia reaccionó a un desaire de Paulina Rubio con la prensa mexicana.

Recientemente, Paulina Rubio evadió a los periodistas de México, tapando su cara y empujando los micrófonos, para lograr llegar a su camioneta; tras el incidente, recordado por Maribel Guardia, la cantante fue señalada de agresión.

Asimismo, Paulina Rubio ignoró a Maribel Guardia durante el programa ‘Muevete’, que se transmitía en vivo, cuando ‘La chica dorada’ fue a promocionar su música.

Este momento también fue recordado en 2020 por Latin Lover y Carmen Salinas; se aseguró que la razón fue que Maribel Guardia tuvo una relación con la ex pareja de Paulina Rubio.

Maribel Guardia habla sobre desplante de Paulina Rubio con la prensa

Luego del incidente entre Paulina Rubio y la prensa mexicana, así como su desaire a Maribel Guardia hace algunos años, la actriz fue cuestionada al respecto.

Maribel Guardia dejó saber a la prensa, que no está de acuerdo con la actitud de Paulina Rubio, “¡Ay, Dios!, no tengo nada qué opinar al respecto, pero si algo le aprendí mucho a Carmen Salinas, era siempre cómo se dirigía con la prensa, siempre con respeto”, dijo la actriz como preámbulo.

“Siempre he pensado que es un matrimonio, a veces mal avenido, a veces bien avenido, pero nos necesitamos unos a otros, y ustedes los que entrevistan”, compartió Maribel Guardia.

Por otro lado, la actriz también justificó a Paulina Rubio: “Lo que pasa es que luego editan las entrevistas, y hay gente que la agarra contra los reporteros, pero ustedes en su labor está el preguntar y nosotros contestar”, declaró Maribel Guardia.

Maribel Guardia (@maribelguardia)

Sin embargo afirmó que la reacción de Paulina Rubio no fue correcta, “Si hay una pregunta que no te gusta pues la eludes o la respondes, no sé, te puedes defender y es importante”, dijo la actriz de 62 años.

Posteriormente, una periodista le comentó que a Paulina Rubio le hacen falta unas clases para tratar a los medios de comunicación y Maribel Guardia respondió con una sonrisa.

“La verdad… Sí, sí, sí”, dijo Maribel Guardia para concluir.