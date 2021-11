Paulina Rubio revela la verdadera razón por la que ella y Thalía se volvieron enemigas (VIDEO)

Paulina Rubio reveló la verdadera razón por la que ella y Thalía se volvieron enemigas en una reciente entrevista que tuvo con Yordi Rosado.

Como sabemos, desde que estaban en Timbiriche, Paulina Rubio y Thalía tenían sus diferencias, las cuales salieron a relucir en más de una ocasión.

Incluso, se les llegó a ver discutiendo varias veces, lo que evidenciaba aún más los problemas que tenían entre ellas.

Por esta razón, sus fans siempre se preguntaron cuál era la verdadera razón por la que eran enemigas.

Sin embargo, ninguna de las dos cantantes había ofrecido detalles al respecto, hasta ahora.

Fue durante una reciente entrevista con Yordi Rosado que Paulina Rubio explicó la razón por la que llegó a los golpes con Thalía durante un concierto hace varios años; además reveló que durante mucho tiempo sí fueron amigas.

Timbiriche es considerado uno de los grupos de pop más importantes de los últimos años; incluso en la actualidad, su música sigue sonando.

Pero a pesar de los grandes éxitos que interpretaban, es bien sabido que varios de sus integrantes tuvieron innumerables problemas personales.

Algunos de ellos se volvieron escándalos en el momento, mientras que otros han ido saliendo a la luz con el paso de los años.

Tal es el caso de las diferencias que había entre Paulina Rubio y Thalía.

Como probablemente todos los fans recordarán, en una ocasión las dos famosas se pelearon a golpes durante un concierto en Ciudad Guzmán.

El acontecimiento fue todo un escándalo, pero las razones habían permanecido ocultas hasta ahora.

Así que Yordi Rosado no dudó en preguntarle a Paulina qué fue lo que desencadenó tal incidente.

De acuerdo con la intérprete de “Ni una sola palabra”, ella y su compañera tenían tantos problemas entre ellas que se hubieran peleado ahí o en cualquier otro momento.

A pesar de que no entró en grandes detalles, aseguró que tenía que ver los novios que tenían y los chicos que besaban.

“Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas. Pero no era de quién era la más importante. Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro”

Posteriormente, sorprendió a todos revelando que antes de que iniciaran sus problemas, sí hubo una amistad entre ellas.

“Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del barrio ni nada. Era mi amiga”

Paulina Rubio