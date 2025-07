¿Ozzy Osbourne pidió la eutanasia? Te contamos acerca del rumor de un supuesto viaje a Suiza tras la muerte del músico de Black Sabbath.

En medio de la muerte de Ozzy Osbourne a los 76 años de edad, ha nacido UN rumor sobre que el cantante habría solicitado la eutanasia.

¿Es cierto que Ozzy Osbourne pidió la eutanasia? Esto sabemos del rumor de un supuesto viaje a Suiza

Vía redes sociales comenzó a circular que Ozzy Osbourne pidió viajar a Suiza para recibir la eutanasia tras su último concierto.

Sin embargo, ese rumor acerca de la muerte de Ozzy Osburne es completamente falso.

Ozzy Osbourne (EFE)

Dicha versión surgió por unas declaraciones que dio Sharon Osbourne -de 72 años de edad- viuda del cantante de Black Sabbath en octubre de 2023.

Fue en el podcast The Osbournes que Sharon Osbourne reveló a sus hijos que ella y su esposo consideraban acudir a una clínica de suicidio asistido.

La decisión de la eutanasia, explicaba Sharon Osbourne, era en caso de que experimentaran un insoportable deterioro físico o mental .

La idea nació de la experiencia que pasó Sharon Osbourne con su padre Don Arden, quien murió de Alzheimer en 2007.

Incluso, en sus memorias Survivor: My Story - The Next Chapeter, Sharon Osbourne detalló que acordó con su esposo la eutanasia.

Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne (AP )

Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne planearon buscar ayuda de la organización suiza, Dignitas, para la eutanasia, en caso de que alguno de ellos desarrollara demencia.

Durante una entrevista para The Daily Mirror, Sharon Osbpourne declaró:

“Creemos plenamente en la eutanasia, así que hemos planeado ir a un centro de suicidio asistido en Suiza si alguna vez padecemos una enfermedad cerebral. Si Ozzy o yo tuviéramos Alzheimer, ya está, nos iríamos. Reunimos a los niños en la mesa de la cocina, les dijimos nuestros deseos y todos aceptaron”. Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne

El mismo Ozzy Osbourne habló en 2014 de su deseo de tener una muerte asistida:

“Si no puedo vivir mi vida como la estoy viviendo ahora —y no me refiero económicamente— entonces eso es todo... Si no puedo levantarme e ir al baño solo y tengo tubos en el trasero y un enema en la garganta, le he dicho a Sharon: ‘Apaga la máquina’. Si tuviera un derrame cerebral y quedara paralizado, no quiero estar aquí." Ozzy Osbourne

De ahí que el rumor de que Ozzy Osbourne haya pedido la eutanasia no ha dejado de crecer.

Especialmente, porque el pasado 5 de julio, el “Príncipe de las Tinieblas” se subió por última vez al escenario en el estadio Villa Park en Aston, Birmingham , marcando el fin de una era.

No obstante, Kelly Osbourne -de 40 años de edad- ya habló del tema y terminó con las especulaciones.

Sharon Osbourne, viuda de Ozzy Osbourne (@sharonosbourne / Instagram)

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, aclara rumor sobre la muerte de su padre

El pasado 12 de julio, Kelly Osbourne desmintió que su padre haya pedido la eutanasia.

Vía Instagram, Kelly Osbourne aseguró en ese momento que era falso que Ozzy Osbourne estuviera “al borde de la muerte”.

Las declaraciones de Kelly Osbourne surgieron por un video creado con inteligencia artificial.

En ese clip, Ozzy aseguraba que estaba listo para morir: “No necesito que un doctor me diga que voy a morir. Sé que voy a morir”, afirmaba en la grabación.

Muy molesta, Kelly Osbourne cuestionó la veracidad del video:

“Suena como una mezcla entre mi padre y David Attenborough o algo así. ¿Qué carajos les pasa a ustedes? ¿Por qué harían un video así?” Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne

De igual manera, Kelly Osbourne aseguró que su padre no estaba muriendo.

Además de que puntualizó que lo de la eutanasia solo fue algo que dijo su madre Sharon Osbourne para llamar la atención.