Beyonce de 42 años de edad anuncio su nuevo disco, te compartimos todos los detalles de cómo se llama y cuando se estrena.

A poco más de un mes después de dar un giro hacia la música country con el sencillo “Texas Hold Em”, Beyonce finalmente ha revelado la portada oficial de nuevo disco.

Beyonce sorprendió a sus fans al compartir la imagen del arte de su nuevo material con un atuendo de vaquero patriótico con un sombrero blanco y una banda con el nombre de “Act II: Cowboy Carter”.

En octubre del 2023, Beyonce concluyó su novena gira mundial “The Renaissance World Tour” en Kansas City, Estados Unidos.

Sin embargo, fiel a su estilo la cantante anunció que su próximo disco ya estaba en camino por lo que confirmo que su nueva música llegaría en los próximos meses.

En junio del 2022, Beyonce dio inicio a un extraordinario proyecto de trilogía con el estreno de “Break my soul” sencillo principal de su séptimo álbum de estudio “Act I: Renaissance”.

Ahora sus millones de fanáticos van a disfrutar de la nueva música de Beyonce en este 2024, pues no dejará a un lado su nuevo estilo country y seguirá sorprendiendo en su nueva faceta.

Beyonce ha compartido en redes sociales la portada oficial de su octavo álbum “Act II: Cowboy Carter” que se estrenará en solo 10 días.

Que es una clara continuación de la estética renacentista, la portada del nuevo disco de Beyonce “Act II: Cowboy Carter” se muestra a Beyonce en una pose majestuosa mientras está encaramada sobre un caballo blanco.

La estrella viste un atuendo ajustado en blanco combinado con rojo y azul, un sombrero de vaquero y mechones rubios mientras esta deteniendo la bandera estadounidense.

En una extensa leyenda, Beyonce detalló la inspiración de su nuevo álbum “Act II: Cowboy Carter”, que ha estado gestándose por cinco años, el cual nace de una desagradable experiencia por las críticas que enfrentó cuando entró a un nuevo genero musical.

Razón, por la cual, la cantante se metió más en la historia de la música country y estudió el archivo musical.

“Este álbum lleva más de cinco años haciendo. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentía bienvenido... y fue muy claro que no lo estaba”

Beyonce