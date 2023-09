Natanel Cano usó un tanque de oxígeno y hasta chaleco antibalas en el Festival Arre HSBC 2023.

El festival Arre HSBC 2023 se realizó el 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El artista principal del primer día del Festival Arre HSBC 2023 fue Natanael Cano, de 22 años de edad, quien cantó con oxígeno y hasta un chaleco antibalas.

Natanel Cano siempre trae su oxígeno cuando canta en la CDMX

Desde su concierto en el Auditorio Nacional en mayo, Natanel Cano sorprendió a sus fans al utilizar oxígeno durante su presentación.

Posteriormente, Natanel Cano explicó que necesitaba oxígeno cuando se presentaba en la CDMX porque la altura de la ciudad le afectaba al cantar.

Natanael Cano necesitó de oxígeno para cantar el Festival Arre HSBC (TikTok/onh2319)

En su presentación en el Festival Arre HSBC 2023, Natanael Cano estuvo acompañado por un paramédico que le proporcionaba oxígeno cuando lo necesitaba.

Incluso, el cantante manifestó que le recomendaron no saltar tanto en el escenario para evitar que se agitara de más.

“Me dijeron: ‘Nata no brinques, no corras porque te vas cansar’, pero me vale ver... vamos a cantar unos corridos tumbados bien jalados”, dijo Natanael Cano mientras cantaba.

Natanael Cano interpretó sus éxitos como “Mi bello ángel” y “Amor tumbado” mientras bailaba por todo el escenario.

Natanel Cano usó un chaleco antibalas como parte de su outfit en el Festival Arre HSBC 2023

Otras de las peculiaridades del show de Natanael Cano, son los performance que presenta arriba en cada unos de sus shows.

Con bailarines y armas de utilería, Natanel Cano representó un enfrentamiento armado y llamó la atención su outfit.

El cantante de ‘PCR’ utilizó una prenda que simulaba un chaleco antibalas con el logo de una famosa marca.

Natanael Cano usó un chaleco antibalas en el Festival Arre HSBC (TikTok/angel_gooli)

Los pasos de Natanael Cano arriba del escenario fueron vigilados por dos guardias de seguridad y de un paramédico que le proporcionaba oxígeno.

El cantante de corridos tumbados bajó del escenario para cantar con sus fans.

Pero esto provoco que algunos seguidores de Natanel Cano trataran de saltar la vallas de seguridad, para estar más cerca del interprete.