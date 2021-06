A través de una entrevista con Aidan Gallagher, Gerard Way comentó que estaba escribiendo música nueva, ¿será con My Chemical Romance?

Desde el pasado 2019 y tras 7 años de silencio , My Chemical Romance compartió la noticia de su regreso a los escenarios.

Pero, tras la llegada de la pandemia en 2020, las fechas de la banda estadounidense se vieron afectadas, teniendo que cancelar su regreso a la música.

Durante el confinamiento del 2020, Gerard Way lanzó nuevas canciones en solitario que dejaron aún más confundidos a los fans sobre si se trataba de música en solitario o para My Chemical Romance.

Además de la música, Gerard Way se ha dedicado a escribir la serie de cómics de ‘The Umbrella Academy’, cuya adaptación en Netflix de sus dos temporadas han sido de las más exitosas en la plataforma.

Se sabe también que las grabaciones de la tercera temporada ya se están llevando a cabo y, en esta ocasión, Aidan Gallagher quien da vida Five Hargreeves, tuvo la oportunidad de platicar con Gerard Way.

Durante su plática, el actor preguntó sobre la grabación detrás de ‘The Black Parade’ y algunas experiencias sobre el álbum.

Pero, tras comentar sobre el proceso creativo de este disco, Gerard Way comentó sobre cómo ha estado trabajando en nueva música con el productor Doug McKean.

“Lo que me ha estado funcionando últimamente es sentarme con Dough, trabajando en la música y luego, simplemente mirar mientras Doug mezcla, retoca, edita, programa baterías. Me siento literalmente ahí y escribo lo más cerca posible de lo que creo van a ser las letras finales o al menos me siento cómodo cantando en ese momento”

Gerard Way