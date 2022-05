Luego de ocho años de ausencia, My Chemical Romance ha regresado con una nueva canción llamada ‘ The Foundations Day ’ y, como era de esperarse, los memes se desataron en redes.

My Chemical Romance, una de las bandas de rock más famosas de la década de los 2000 ha regresado con un nuevo tema musical luego de que en 2013 anunciaran su separación.

‘The Foundations Day’ es la nueva canción de My Chemical Romance que ha desatado la locura en las redes sociales y, por supuesto, los memes de los usuarios.

Los memes de los emos tras regreso de My Chemical Romance inundan las redes

Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, integrantes de My Chemical Romance están de regreso con un nuevo tema musical que ha desatado todos los memes en redes sociales.

La canción ‘The Foundations Day’ dura aproximadamente 6 minutos y fue lanzada en YouTube y en todas las plataformas digitales, lo cual inspiró memes para los usuarios.

Muchos de los memes en redes por el regreso de My Chemical Romance, aseguraban que los “emos” estaban de regreso.

Otros memes revelaban que, por fin, después de ocho años podían regresar a su etapa emo de la adolescencia y otros más incluso ponían de ejemplo al nuevo Batman de Robert Pattinson.

Y es que desde el anuncio de su separación en 2013, no se habían tenido noticias de My Chemical Romance hasta el 2019, cuando la banda anunció su regreso a los escenarios.

Pero la pandemia frustró sus planes y cada integrante se dedicó a lo suyo, como Gerard Way con el lanzamiento de la serie de ‘The Umbrella Academy’.

Sin embargo, el pasado 12 de mayo del 2022 y sin previo aviso, My Chemical Romance lanzó un nuevo tema sorprendiendo a todos e inspirando, por supuesto, los memes.

Memes por el regreso de My Chemical Romance (Especial )

¿My Chemical Romance trabaja en un nuevo disco?

My Chemical Romance ha lanzado una nueva canción luego de estar ausentes por ocho años, inspirando memes en redes sociales pues los usuarios aseguraban que “los emos” estaban de vuelta.

Sin embargo, los que siguen siendo fans de My Chemical Romance se han preguntado si el nuevo lanzamiento de esta canción significa que pronto habrá algún nuevo disco por parte de la banda.

Pero, de momento My Chemical Romance no ha dado más detalles sobre si trabajan en algún nuevo disco o si planean una nueva gira tras la cancelación del 2019 por la pandemia.

