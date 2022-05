Tras 8 años del lanzamiento de su último sencillo y álbum, y a 6 años de sus separación, la banda estadounidense My Chemical Romance regresó a la música.

Su regreso oficial My Chemical Romance lo confirmó con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado ‘The Fundations of Decay’.

El sencillo fue lanzado en todas las plataformas de música en streaming el día 12 de mayo de este 2022, algunos meses antes de que iniciaran su gira.

My Chemical Romance lanza sencillo después de 8 años

El último álbum de estudio de My Chemical Romance, ‘Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys’, se publicó en el año 2010.

Y en 2014 My Chemical Romance, tras su separación lanzó su último sencillo titulado `Fake Your Death’ perteneciente su álbum recopilatorio “May Death Never Stop You”.

Aunque en entrevistas anteriores el vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way, había dicho se encontraba trabajando en música nueva, se desconocía si el proyecto sería en solitario o con la banda.

Pues cabe recordar en 2019 la banda anunció una gira de reencuentro por el Reino Unido y Europa la cual se vio a afectada por la pandemia del Covid-19.

Aunado a esto, el lanzamiento de The Fundations of Decay, tras 8 años del lanzamiento de su último sencillo, ha traído esperanzas y rumores entre sus fans sobre la posibilidad de un nuevo disco.

The Foundations of Decay, dura 6 minutos, y según medios especializaos en música combina sonidos “emo-vintage de MCR con matices de hardcore y prog”.

De acuerdo con ‘Pitchfork’, el sencillo fue producido por Doug McKean y el vocalista y el guitarrista de My Chemical Romance, Gerard Way y Ray Toro.

El sencillo ya está disponible en YouTube y todas las plataformas de música en streaming: