Luego de que se anunciara el reencuentro de la mítica banda de los 2000, My Chemical Romance y que el 2020 quitará la posibilidad de verlos de nuevo en los escenarios, ahora la banda liderada por Gerard Way ha lanzado una colaboración con la marca HipDot para lanzar ¡su propia línea de maquillaje!

Así es, la nueva línea de maquillaje de My Chemical Romance x HipDot ha lanzado una colección completamente inspirada el los clásicos outfit s de la banda neoyorquina que tanto inspiraron los looks emos de los 2000, especialmente en el álbum ‘ Three Cheers For Sweet Revenge ’ (2004).

¿Quién podría olvidar el look de Gerard Way y My Chemical Romance en el ya clásico video ‘ Helena ’, en ‘ I’m Not Okay ’ o ‘ The Ghost of You’ ? Está por demás decir que toda una generación intentó emular el estilo, accesorios y maquillaje de la banda, quienes cuentan con 5 discos de estudio.

El maquillaje de My Chemical Romance es todo lo que necesitas

La tarde el pasado 9 de diciembre, My Chemical Romance se volvió tendencia tras publicar un breve video, el cual muchos especularon se trataba de un teaser de su próxima canción; sin embargo, era en realidad el anuncio de su nueva línea de maquillaje en colaboración con HipDot.

Esta nueva colección de HipDot x My Chemical Romance incluye: un delineador de doble punta y una brocha doble, además de una paleta de sombras inspiradas en los colores de su segundo álbum, es decir con tonos negros, rojizos, violetas, plateados y grises.

El precio del delineador y la brocha de My Chemical Romance será de unos 12 dólares, es decir unos 239 pesos , mientras que la paleta de sombras -la más codiciada- costará 24 dólares, es decir unos 478 pesos .

Una de las características de la nueva línea de maquillaje de My Chemical Romance x HipDot -que se pueden comprar en la página de este último- es que son completamente libres de residuos animales, además de ser libres de pruebas y crueldad.