¡@mitskileaks regresa a CDMX presentando su nuevo álbum: The Land is Inhospitable and So Are We! 💿❤️‍🔥 ¡Que no se te pasen las fechas! #PreventaCitibanamex: 5 de octubre.

Venta general a partir del 6 de octubre. pic.twitter.com/xARTXR93Oa