Alicia Villarreal -de 52 años de edad- lanzó su nueva canción Mejor que tú, con la que da a entender que está separada de Cruz Martínez.

Recientemente se desataron rumores de una infidelidad de Cruz Martínez -de 52 años de edad- a Alicia Villarreal.

Y es que Cruz Martínez fue visto con una misteriosa mujer en un bar y Alicia Villarreal no pudo evitar los cuestionamientos sobre un posible engaño.

Alicia Villarreal se encuentra promocionando su canción Mejor que tú, por lo que acudió al programa De Primera Mano.

Como era de esperarse, Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- cuestionó a la cantante sobre si era cierto que ahora estaba separada.

Alicia Villarreal se pone del lado de Luis Miguel y le presume a Aracely Arámbula que ella no es “pedinche”

La cantante dio a entender que se acababa de enterar de algo que perturbó su paz, pero eso no significaba que la iba afectar.

“Estoy ahorita pues con una noticia que me acabo de enterar, entonces, de repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas (…) No sé cómo reaccionar”

Alicia Villarreal