Aunque hace algunos años le hizo el feo a su canción, Alicia Villarreal -de 52 años- otra vez defiende a Luis Miguel.

Y es que como intérprete, Alicia Villarreal señaló que comprende todo lo que ha tenido que vivir Luis Miguel -de 53 años-.

Sin embargo, la cantante aseguró que nunca quiso atacar a Arecely Arámbula -de 48 años-, sino que su comentario se malinterpretó.

Pues cabe recordar, Alicia Villarreal aseguró que ella no necesita de ningún hombre, ya que no es “ni pedinche ni rogona”.

Durante una conferencia de prensa, Alicia Villarreal anunció que ahora será una artista independiente y que lanzará una serie de sencillos de su autoría.

Sobre sus composiciones, Alicia Villarreal incluso reveló que hace 25 años, en 1998, hizo una melodía para Luis Miguel, pero él rechazó su oferta.

La canción titulada ‘Por no saber de ti’, fue rechazada debido a que Luis Miguel no cantaba canciones de otros autores.

“Yo escribí una canción para Luis Miguel y se la mandamos a Warner, hace muchos años, esa canción se llama ‘Por no saber de ti’, nada más me dijeron que no cantaba canciones de otros autores”

Alicia Villarreal.