Kevin Nascimento Bueno, mejor conocido como MC Kevin, murió a los 23 años de edad luego de caer desde el quinto piso de un hotel.

Según algunas teorías, el cantante brasileño saltó desde el balcón de la habitación para huir de su esposa ; esto, luego de haberle sido infiel .

Dos semanas antes, él y la abogada Deolane Bezerra, habían contraído matrimonio.

Pese a las intenciones de MC Kevin por caer a la alberca, su cabeza terminó golpeando contra el suelo.

MC Kevin se hospedaba en un hotel del barrio de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con la declaración de dos testigos, Bianca Domingues -modelo- y Victor Elias Fontenelle -amigo- ellos “tuvieron relaciones sexuales” con el cantante durante la noche.

Luego, tratando de huir de su esposa para que no pudiera encontrarlo en la habitación de alguien más, MC Kevin saltó desde el balcón de un quinto piso .

Kevin cayó desde una altura de casi 18 metros , cerca de la alberca del hotel.

Aunque el cantante fue llevado al hospital municipal de emergencia, murió a causa de las graves heridas en la cabeza.

De acuerdo con el anuncio publicado en la cuenta de Instagram de MC Kevin, el velorio se realizará este martes 18 mayo en el parque ‘Novo Mundo’; será abierto al público.

Luego de confirmarse la muerte de MC Kevin, uno de sus grandes amigos, el futbolista Neymar Jr., compartió un emotivo mensaje de despedida.

A través de Instagram, agradeció las muestras de cariño que recibió por parte del cantante e incluso, publicó la última conversación que sostuvo con él.

“Sin creer, 23 años. Chico, te juro que no sé qué decir. Solo quiero agradecerte el cariño que me tenías, (...) habíamos acordado encontrarnos ahora en mis vacaciones pero lamentablemente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Vete en paz chico.”

Neymar Jr. a MC Kevin