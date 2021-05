El mundo de la música en Brasil está de luto luego de la repentina muerte del cantante MC Kevin.

Sin embargo, también su amigo el futbolista Neymar Jr. lamenta esta terrible perdida que sin duda lo ha dejado desconsolado.

Mediante Instagram, Neymar, delantero del París Saint-Germain, compartió una publicación de MC Kevin, donde dejó en evidencia el profundo dolor que su partida le dejó.

“Sin creer, 23 años… chico, te juro que no sé qué decir… Solo para agradecerles el cariño que me tenían, tatuaje, camiseta, fotos, botas, remeras, etc… habíamos acordado encontrarnos ahora en mis vacaciones pero lamentablemente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Vete en paz chico!!”

Neymar Jr.