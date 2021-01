La famosa cantante y DJ transgénero Sophie Xeon falleció esta madrugada en su casa, confirmó su disquera.

Sophie Xeon, la famosa cantante, productora musical y DJ transgénero nacida en Reino Unido, murió la madrugada de este sábado 30 de enero, a los 34 años de edad.

En un comunicado, MSMSMSM disquera propiedad de Sophie informó que el deceso ocurrió en su casa de Athenas, Grecia, producto de un trágico accidente.

“[SOPHIE] trepó para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó" MSMSMSM

“SOPHIE fue pionera de un nuevo sonido"

La muerte de Sophie Xeon fue comunicada inicialmente por una amiga cercana a través de Instagram, horas más tarde su disquera confirmó la información en un comunicado para el diario The Guardian, en el que se destacaron sus aportaciones al mundo de la música.

“SOPHIE fue una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década. No sólo por sus producciones ingeniosas y su creatividad, sino por el mensaje y la visibilidad que consiguió. Un icono de liberación” MSMSMSM

Sophie fue nominada al Grammy por su dismo “Oil of Every Pearl’s Un-Insides”

Sophie Xeon nació en Glasgow, Escocia. Comenzó a adquirir notoriedad a principios de la década de 2010 con una serie de singles que incluyen "Nothing More to Say", "Bipp" y "Lemonade".

Durante este tiempo también lanzó colaboraciones exitosas con Madonna (coescribió y pdocujo la canción 'Bitch, I'm Madonna') , Lady Gaga, Diplo, Charli XCX o Vince Staples.

Fue en 2018, cuando alcanzó mayor reconocimiento con el lanzamiento de su álbum “ Oil of Every Pearl’s Un-Insides ”, en el que por primera vez usó su voz y reveló que era una mujer transgénero.

El disco fue aclamado tanto por el público como por la crítica especializada, logrando obtener una nominación a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Dance/Electrónica .

Más recientemente, SOPHIE trabajó en discos de artistas como Arca, Jimmy Edgar y Shygirl. También se presentó en festivales como Coachella y Primavera Sound.