El cantante británico Harry Styles estará ofreciendo un concierto muy especial este viernes 20 de mayo en Nueva York, el cual tendrá transmisión en línea.

Dicho concierto de Harry Styles no será como cualquier otro, ya que será la presentación oficial de su nuevo disco ‘Harry’s House’ completamente en vivo.

Asimismo, previo al llamado concierto ‘One night only in New York’ de Harry Styles, el cantante británico ofrecerá un entrevista donde hablará de todo el proceso creativo en ‘Harry’s House’.

“No te pierdas la retransmisión del concierto en directo y una entrevista en la que Harry habla con Zane Lowe sobre la creación del álbum” Apple Music

En este concierto, el cantante Harry Style tendrá varias sorpresas y estará acompañado no solamente de sus fans, sino también de varios amigos.

¿Cómo ver la transmisión en línea del concierto de Harry Styles en Nueva York?

El concierto de Harry Styles en Nueva York será transmitido en exclusiva por Apple Music para todos sus suscriptores sin costo extra.

Por lo que este viernes 20 de mayo el ‘One night only in New York’ de Harry Styles llegará a México a las 8 de la noche (hora de la CDMX).

Lo único que tendrán que hacer los suscriptores para ver el concierto de Harry Styles en Apple Music será acceder con su cuenta.

Asimismo el concierto de Harry Styles en Nueva York se podrá ver en la aplicación Música de macOS.

Para los que no cuenten con suscripción a Apple Music, será igual de fácil ver el concierto de Harry Styles en Nueva York.

Ya que solo tendrás que crear una cuenta en Apple Music y en donde los primeros 3 meses son completamente gratis, recuerda que de seguir con el servicio mensualmente se te cobrará una cuota de 156 pesos.

Concierto de Harry Styles en Nueva York será retransmitido por Apple Music

Si es que ya tienes planes y no puede ver en vivo y en directo el concierto de Harry Styles en Nueva York del 20 de mayo, no te preocupes ya que tendrá retransmisión en Apple Music

Por lo que la retransmisión del concierto de Harry Styles en Nueva York será en dos fechas:

Domingo 22 de mayo a las 11 pm

Jueves 26 de mayo a las 3 pm