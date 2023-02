“A veces, te juro, de veras que siento no darte la vida entera, darte sólo esos momentos. ¿Por qué es tan difícil? Vivir sólo es eso… Cuando nadie me ve puedo ser o no ser”.

.

.

.@AlejandroSanz #MariaElenaRios #AlejandroSanz pic.twitter.com/qWVSbmnRP8