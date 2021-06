Luis Fonsi quiere cantar K-pop

De acuerdo con EFE, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi dijo querer incursionar en varios géneros musicales, entre ellos el K-pop.

Y es que después de haber tenido tanto éxito mezclando bachata dominicana con reguetón, Luis Fonsi quiere seguir expandiendo sus fronteras.

Después de haberse asociado con artistas como: Justin Bieber, Demi Lovato o Nicole Scherzinger, Luis Fonsi dijo querer llevar su música al otro lado del mundo.

Sin embargo esta vez dijo querer hacerlo con alguna banda coreana, pues cabe recordar que Luis Fonsi llegó a grabar una versión en mandarín de su éxito mundial “Despacito”.

“Me encantaría trabajar con un grupo de K-pop, porque eso es lo que me gusta, salirme de mi zona de confort”.

La idea, le surgió después de haber trabajado con Myke Towers en su más reciente éxito “Bésame”, pues dijo que con este demostró que la música es un idioma universal.

Pues aseguró que nadie puede decir como sí o como no hacer música, esto claro sin querer ofender a los “estilos puros”.

Y es que Luis Fonsi dijo pensar en más en “canciones y momentos” que en géneros.

“Nadie te puede decir que no puedes mezclar un riff de bachata con un beat de reguetón con un cantante pop, porque no hay reglas, y eso es lo que me encanta de mi trabajo”

Luis Fonsi