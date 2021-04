Adamari López revela cómo superó el dolor que le causó Luis Fonsi

Adamari López confiesa que su divorcio de Luis Fonsi fue un golpe más duro que el cáncer de seno que padeció.

La vida de Adamari López no ha sido nada fácil. En el pasado la actriz fue diagnosticada con cáncer de seno, fue el comienzo de su transformación, estaba por enfrentar, según su percepción, un golpe más duro; su esposo, en aquel momento Luis Fonsi, le solicitó el divorcio.

En entrevista con Telemundo, Adamari López reveló cómo fue que Luis Fonsi puso fin a su matrimonio. Fue por Teléfono. En aquel momento ella se encontraba trabajando en México. A la par que se esforzaba por recuperar su autoestima (perdió un seno para salvar su vida. La habían mutilado). No imaginó que su dolor se intensificaría y es que su pareja la volvería a herir.

Adamari jamás olvidará las palabras con las que Fonsi la hirió durante su proceso de recuperación del cáncer de seno, él colaboró con la destrucción de su autoestima.

"Él me lo dijo una vez, que él no me deseaba como mujer y creo que se fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la personas que tú amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo, y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad”, contó la conductora puertorriqueña hace un tiempo en el programa Al rojo vivo. Más tarde, su pareja le daría un golpe más duro. Fonsi le solicitó el divorcio.

¿Cómo fue que Adamari López superó su divorcio de Luis Fonsi?

No es ningún secreto que Adamari López amó inmensamente a Luis Fonsi. Como lo dijo en una reciente entrevista con María Celeste Arrarás, vía YouTube, creyó que una vez que superó el cáncer llegarían cosas buenas a su vida, pero de repente le llegó el divorcio, evento que la desbalanceó.

Para no terminar de hundirse pues el cáncer ya le había pegado, López se ocultó cosas que sabía le podían provocar dolor, se aferró a Dios, a su familia y se dio la oportunidad de visitar un psicólogo, lo que hoy considera la decisión más drástica en su vida ya que jamás se planteó recurrir a uno.

Actualmente Adamari se considera una mujer plena, es feliz al lado de Toni Costa, su pareja y el padre de su hija Alaïa.