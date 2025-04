Luis Ángel ‘El Flaco’ -de 41 años de edad- ya aclaró por qué se canceló la gira con El Mimoso.

El pasado 11 de abril, Luis António López ‘El Mimoso’, compartió un comunicado para confirmar la cancelación de la gira “Dos primos de cuidado”.

El Mimoso y Luis Ángel ‘El Flaco’ tenían pactadas fechas en México y Estados Unidos, las cuales fueron canceladas repentinamente.

Horas después de que El Mimoso compartiera este comunicado, Luis Ángel ‘El Flaco’ expresó que él no estaba enterado de esta decisión.

Estas declaraciones generaron especulaciones sobre una posible pelea entre El Mimoso y Luis Ángel ‘El Flaco’.

Al respecto, el ex vocalista de la Banda MS reveló en un comunicado que él no tenía problemas con El Mimoso y tampoco con la promotora de la gira.

“(…) Me parece injusto y poco profesional que no hablen de las verdaderas razones por las cuales no se estarán presentando”

Luis Ángel 'El Flaco'