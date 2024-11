¡Es falso! Luego de que se dijera que El Mimoso fue detenido -por unas horas- en Monterrey, Nuevo León, por la denuncia de violencia doméstica, el cantante salió a decir que son “falsos rumores”.

Fue a inicios del 2024 que El Mimoso fue denunciado por su exesposa, María Elena Delfín, por violencia doméstica.

Sin embargo, pese a que se creía que el tema había quedado cerrado, pues así lo había declarado El Mimoso, se difundió que había sido detenido.

Por ello, el cantante de banda transmitió en vivo para negar totalmente su detención y echó más de una indirecta señalando que lo único que buscan es sacarle dinero porque vienen los gastos de diciembre.

El Mimoso niega haber sido detenido como se aseguró. (Facebook / El Mimoso Oficial / Tomada de video)

El Mimoso no fue detenido; transmite en vivo para aclarar los “falsos rumores”

La noche del 26 de noviembre se difundió que El Mimoso había sido detenido en Monterrey, Nuevo León, tras la denuncia por violencia doméstica que hizo su ex esposa, pero él ya salió a negarlo.

Como se creía que el tema de la denuncia ya había sido cerrado, sorprendió la noticia de El Mimoso. Sin embargo, horas después el cantante salió a negar todo en un video como prueba de que estaba en libertad.

El Mimoso, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Fue a través de una transmisión en vivo mientras estaba en el gimnasio, que el cantante de banda negó rotundamente haber sido detenido por esta denuncia.

“Andan inventando cosas, me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron, no sé, tantas cosas que me están difamando. ¿Hasta cuando van a dejar de molestar hacia mi persona?”. El Mimoso, cantante.

El Mimoso expresó que no sentía que fuera justo lo que le inventan, “yo solo me dedico a trabajar, no se vale”.

“Siempre quieren afectarme, no se vale que jueguen con la gente. Mucha gente se ha creído que me detuvieron y no puedo salir de la ciudad. Créanme que voy a ir contra estas cosas”. El Mimoso, cantante.

Asimismo, El Mimoso aseguró que le están creando estas fake news porque se presentará en el Auditorio Nacional, concierto para el que ya tiene 50 por ciento vendido, y quieren “confundir” a sus fans para que piensen que se cancelará y no compren más boletos.

El Mimoso se casó por bienes mancomunados por seguir un mal consejo; ahora solo le quieren sacar dinero, asegura

El Mimoso negó haber sido detenido, pero también señaló que su “la gente [su denunciante], lo que quiere es dinero”, advirtiendo que él lo dijo desde que le pusieron la denuncia.

Fue en el mismo en vivo que El Mimoso dijo que no se volvería a quedar callado, exhibiendo que seguramente lo que buscan es sacarle más dinero porque se vienen los gastos de diciembre.

“Viene diciembre, la gente quiere tener un dinerito en su mano, en su bolsa, entonces que no inventen. ¿Qué quieren? Dinero”. El Mimoso, cantante.

Recordemos que desde que El Mimoso habló de la denuncia que puso su ex esposa, sostiene que lo que ella busca es el dinero del cantante.

Y es que según lo contado por Gustavo Adolfo Infante y dicho por el propio Mimoso, este se casó con María Elena Delfín por recomendación de su pastor.

Pero no solo eso, sino que el pastor le dijo que se casara por bienes mancomunados, consejo que él siguió ciegamente.

Pese a que se decía que El Mimoso había silenciado a su exesposa pagándole, el mismo cantante aclaró que no ha dado un solo peso a María Elena Delfín porque seguirá por instancias legales.

“Quieren dinero y como no les he soltado dinero porque también tengo derecho a pelear ante la Ley, pelear las cosas como son. Lo único que esta gente quiere es dinero y no se los he dado, no se los voy a dar de una manera tan facilita, peladito y a la boca como se dice”. El Mimoso, cantante.

Ante esto, El Mimoso aseguró que esta vez sí buscará defenderse legalmente, “dejé pasar mucho”, pero cree que ahora sí está afectando su imagen, a sus fans y su persona.

“No se vale, no se aprovechen de que uno es figura pública, de que uno es imagen, de que uno es artista”. El Mimoso, cantante.