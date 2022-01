La Original Banda Limón denuncia intento de robo; la agrupación se llevó una gran susto cuando viajaban por la carretera Monterrey-Cadereyta.

A través de sus redes sociales, los integrantes de La Original Banda el Limón mostraron el daño que sufrió su autobús luego de que alguien les arrojara una piedra que aterrizó en una de las ventanas.

Según los cantantes, el objetivo era que el conductor se detuviera a mitad de la carretera para posteriormente robarlos .

“Quebraron el vidro, raza. Dos vidrios. Era una piedra grande”, dijo Ramón Maldonado en su grabación así como indicó que el altercado fue en Monterrey.

“Nos pasó esto ahorita”, lamentó y aseguró que la mañana de ese mismo día, sufrieron algo parecido: “Unos 5 kilómetros, antes de llegar a torreón también aventaron una piedra pero no le dieron al vidrio”.

Dan pedrada a camión de La Original Banda Limón (@chicapicosaa / Instagram)

Así como su compañero Juan lamentó que este tipo de acciones se llevan a cabo sin tomar conciencia de las tragedias que puede provocar por el simple hecho de arrojar una piedra.

“No saben este tipo de delincuentes lo que pueden hacer, por querer robar pueden ocasionar una desgracia. Si le dan al chofer hacen que el camión se voltee o se estrelle”, lamentó.

La Original Banda Limón pide al gobierno de Monterrey tomar acción

Al respecto, los integrantes de La Original Banda Limón le hicieron un llamado al gobierno de Monterrey.

“Al gobierno de Monterrey por favor pongan atención a eso, por favor antes de que algo grave pase, pongan atención a eso, saludos”, suplicó Ramón Maldonado.

Finalmente los integrantes de la agrupación celebraron que el robo se evitara y que la piedra solo provocara daños materiales.

No obstante, la historia no terminó con un final feliz ya que, debido a la ruptura de las ventanas del autobús, los cantantes no pudieron llegar a su destino a tiempo.

“No nos van a dejar pasar así para el otro lado. El problema está en buscar a alguien que ahorita nos cambien el vidrio”, reprochó Juan.