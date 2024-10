La muerte del ex integrante de One Direction, Liam Payne, fue una noticia que sacudió a todo el mundo y que aún, muchos fanáticos no pueden creer.

El fallecimiento del cantante Liam Payne, ha traído consigo un sin fin de teorías acerca de su muerte y ahora, es turno de la canción de Midnight Memories.

Los fans, honoran la memoria del cantante, recordándolo en sus canciones con la banda One Direction.

En las redes de X de Argentina, precisamente el país en donde murió el cantante, se encuentra en tendencia un fragmento del videoclip Midnight Memories.

Porque en uno de los videoclips de One Direction, el fallecido cantante se caía de un balcón al vacío. pic.twitter.com/fEBk4nWptT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 17, 2024

Midnight Memories: El video que supuestamente predijo la muerte de Liam Payne

Midnight Memories, es una canción que es parte del tercer álbum de la banda One Direction, llamado también Midnight Memories.

El álbum fue sacado en 2013 y tiene un total de 14 canciones; entre ellas, Midnight Memories.

El video musical fue sacado en 2014 en la cuenta oficial de One Direction en Youtube y hasta el día de hoy, tiene más de 200 millones de reproducciones y más de 2 millones de likes.

El contexto del videoclip de Midnight Memories, es que los chicos de One Direction se encontraban en una fiesta, pero deciden salir de ésta y divertirse entre ellos a su manera en las calles de Londres.

Luego de la triste y trágica noticia de la muerte de Liam Payne, no han parado de salir diferentes hipótesis y teorías acerca de su fallecimiento.

Ahora, han salido diferentes suposiciones en donde señalan que en el videoclip Midnight Memories, supuestamente se predijo la muerte del cantante británico.

Pues en el video, exactamente en el minuto 1:33, se ve cómo Liam Payne se recarga en el filo, supuestamente de un balcón y cae al vacío.

Sin embargo, por la altura de la toma de la cámara y la ropa que tendida que se aprecia al fondo; muchos confunden la acción pensando que cayó de un balcón al vacío; pero, en realidad, es que el cantante se recarga en un cercado de madera y cae al pasto.