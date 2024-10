Story of my life es la canción de One Direction que los fans eligieron para recordar y despedirse de Liam Payne, quien murió a los 31 años de edad en Argentina.

Tras la noticia ocurrida el 16 de octubre de 2024, los fans de la disuelta agrupación se dieron cita en redes sociales de Liam Payne y la banda para expresar su tristeza y condolencias.

Siendo el video de Story of my life uno de los cuales recibió algunos mensajes por la letra en la que One Direction canta acerca una vida llena de recuerdos y personas que se van.

Liam Payne en Story of my life de One Direction (Captura de video)

Fans escuchan Story of my life para recordar a Liam Payne

Fue el 3 de noviembre de 2013 cuando One Direction estrenó en YouTube el video de su canción Story of my life, perteneciente al álbum Midnight Memories que lanzaron ese mismo año.

Esta ha sido una de las canciones más nostálgicas que escribió la agrupación, además de que en el video musical es posible ver la vida de los miembros de One Direction previa a la fama.

Pues a lo largo de las imágenes van recreando fotografías familiares de su pasado.

Los fans de One Direction tomaron Story of my life como una forma de recordar la vida de Liam Payne tras su muerte.

Pues entre los nuevos comentarios del video se puede leer que los fans volvieron a este tema tras enterarse de la partida del músico.

Lo que ha convertido la nostálgica canción en una todavía más triste para los fans, ya que pueden ver a Liam Payne mostrando su pasado.

Letra en español de Story of my life, canción de One Direction

Esta es la letra en español de Story of my life, canción de One Direction con la que recuerdan a Liam Payne:

Escritas en estas paredes están las historias que no puedo explicar

Dejo mi corazón abierto pero está verdaderamente vacío durante días

Ella me dijo por la mañana que no siente en sus huesos lo mismo sobre nosotros

Me parece que cuando muera esas palabras serán escritas en mi lápida

Y me habré ido esta noche

El suelo bajo mis pies está totalmente abierto

La forma en que he estado aguantando tan fuerte

Con nada intermedio

La historia de la vida la tomé en su casa

Conduzco toda la noche para guardarle calor y tiempo

Se congela (la historia de, la historia de)La historia de mi vida.

Le di esperanza

Gasto su amor hasta que ella rompe en su interior

La historia de mi vida (la historia de, la historia de)

Escrito en éstos muros están los colores que no puedo cambiar

Dejo mi corazón abierto pero se queda aquí en la jaula

Y me habré ido esta noche

El fuego bajo mis pies está quemando brillante

La forma en que he estado aguantando tan fuerte

Con nada intermedio

La historia de la vida la tomé en su casa

Conduzco toda la noche para guardarle calor y tiempo

Se congela (la historia de, la historia de)La historia de mi vida

Le di esperanza

Gasto su amor hasta que ella rompe en su interior

La historia de mi vida (la historia de, la historia de)

Y he estado esperando este momento para venir

Pero pequeña, correr detrás de ti es como perseguir a las nubes

La historia de mi vida

Me la llevo a su casa

Conduzco toda la noche para darle calor y tiempo

Está congelada

La historia de mi vida

Le di esperanza

Gasto su amor hasta que ella rompe en su interior (hasta que ella rompe en su interior)

La historia de mi vida (La historia de, la historia de)

La historia de mi vida

La historia de mi vida (la historia de, la historia de)

La historia de mi vida