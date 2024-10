Liam Payne y Niall Horan, ambos ex integrantes de One Direction, se reencontraron en Argentina a principios de octubre.

Esta pequeña reunión tuvo lugar en el Movistar Arena de Buenos Aires, recinto en el cual Niall Horan -de 31 años de edad- se presentó en concierto el pasado 3 de octubre.

Fue la tarde del miércoles 16 de octubre cuando se reportó la muerte de Liam Paynes a los 31 años de edad en un hotel de Buenos Aires, a poco más de una semana del emotivo reencuentro.

Liam Payne (Instagram/@liampayne)

Liam Payne compartió en redes su reencuentro con Niall Horan

Fue por medio de su cuenta de Snapchat que Liam Payne compartió su visita a Niall Horan en Argentina.

Liam Payne subió una serie de fotos y videos de los momentos que vivió en el concierto de su amigo.

Siendo en una imagen de ambos posando ante la cámara donde Liam Payne escribió “Reencuentro”.

Mientras que en otro video expresó lo feliz que estaba de ver a Niall Horan tocando y cantando en vivo.

Estas fotos en particular han llegado a mover una fibra sensible entre los fans de One Direction tras la muerte del británico.

Pues significaría que una de las últimas personas a las que vio antes de morir fue a su ex compañero de agrupación.

Reencuentro de Liam Payne y Niall Horan (Snapchat / Liam Payne)

Liam Payne también estaba con su novia cuando viajó a Argentina

Liam Payne no estuvo solo durante su reencuentro con Niall Horan, pues su novia Kate Cassidy lo acompañó en su viaje a Argentina.

Siendo la joven de 25 años quien aparece junto al cantante y compositor disfrutando del concierto desde un palco.

Aunque al momento se desconoce si la novia de Laim Payne estaba presente al momento de la muerte del británico.

Estos son 4 Snaps de Liam Payne hoy. Hace menos de una hora estaba vivo. TREMENDO. pic.twitter.com/0FbvXNVJQS — croata (@itscroa) October 16, 2024

Liam Payne muere en hotel de Argentina

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencia de Buenos Aires, Alberto Crescenti, fue quien confirmó la muerte de Liam Payne.

Por lo que se dio a conocer, el cantante y compositor sufrió un accidente en un hotel ubicado en la capital argentina, llamado Hotel Casa Sur.

De acuerdo con medios locales, la caída fue de aproximadamente 14 metros, aunque se esperarán los resultados de la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte.

Al momento de escribir estas líneas, ningún miembro de One Direction, entre ellos Niall Horan, se ha pronunciado al respecto de la muerte de Liam Payne.