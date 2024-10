Te decimos de qué estaba enfermo Liam Payne, el cantante lo confesó antes de morir en Argentina a los 31 años de edad.

Esta enfermedad fue la que hizo que Liam Payne cancelara su concierto en México programado para el 2023.

Y aunque el ex integrante de One Direction no volvió a dar detalles sobre su estado de salud, sí reveló que esta no era su única enfermedad.

Pues en entrevistas anteriores, Liam Payne reveló tener problemas de salud mental que desarrolló siendo integrante de One Direction.

Liam Payne (Liam Payne Twitter @LiamPayne)

¿De qué estaba enfermo Liam Payne?

Luego de que se diera a conocer la muerte de Liam Payne, se comenzó a rumorar que esta podía deberse a alguna enfermedad del cantante.

Y es que en algunas entrevistas, Liam Payne reveló que siendo miembro de One Direction desarrolló el alcoholismo y agorafobia.

Que es el miedo intenso o ansiedad irracional a los lugares abiertos o públicos.

Incluso, reveló durante el 2021 en el podcast de ‘11 Network Australia’, que de no ser porque la banda británica se separó durante el 2016, “habría muerto”.

Años más tarde, Liam Payne le reveló a sus fans que además de sus problemas de salud mental, padecía una enfermedad que le impedía regresar al escenario.

Pues luego de cancelar su concierto en México programado para el 12 de septiembre de 2023 en el Pepsi Center, reveló que tenía un “problema en un riñón”.

“He estado un poco mal recientemente y terminé en el hospital con una infección renal grave. Empezamos los ensayos y me acaban de avisar que ahora no es el momento adecuado para mí.” Liam Payne

Liam Payne señaló que se estaba tratando “con las mejores personas a mi alrededor” y que reprogramaría su gira; sin embargo, no volvió a hablar del tema.

¿De qué murió Liam Payne? Esto se sabe

A pesar de que Liam Payne había reportado un problema renal, su muerte anunciada el 16 de octubre de 2024, no estaría relacionada íntimamente con su enfermedad .

Aún sin autopsia, los reportes policiales indican que Liam Payne murió tras caer de una altura de alrededor de 14 metros.