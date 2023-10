El 27 de octubre, Taylor Swift -33 años- lanzó su regrabación 1989 Taylor’s Version, en donde incluye 5 nuevas canciones From The Vault y los fans aseguran que cuentan su historia con Harry Styles.

Luego de varios años de estar peleando los derechos de su música, Taylor Swift por fin ha logrado hacerse de los derechos de su álbum 1989 Taylor’s Version.

Un álbum que se convirtió en el más exitoso de su carrera en 2014 al incursionar de lleno en el pop y que ahora, Taylor Swift llama 1989 Taylor’s Version.

Pero 1989 Taylor’s Version no solamente incluye las canciones que compuso en 2014, sino que para sorpresa de sus fans ha sacado 5 nuevas canciones From The Vault que contarían su historia con Harry Styles -29 años-.

La historia de Taylor Swift y Harry Styles que se cuenta en 5 canciones From The Vault de 1989 Taylor’s Version

Salió la regrabación 1989 Taylor’s Version y los fans de Taylor Swift no pueden estar más felices, especialmente con las 5 canciones From The Vault que incluyó en esta versión.

Hay que recordar que las 5 canciones From The Vault de Taylor Swift fueron canciones que se hicieron al momento de grabar 1989, pero que quedaron descartadas en la versión final.

Ahora a casi 10 años de estreno de 1989 y con la regrabación de 1989 Taylor’s Version, han salido a la luz 5 nuevas canciones From the Vault que, tras escucharlas, los fans aseguran cuenta la historia de Taylor Swift y Harry Styles.

Taylor Swift y Harry Styles salieron por un tiempo durante el 2012 que, aunque ninguno lo confirmó, se mostraron juntos en público en varias ocasiones.

Y aunque Taylor Swift y Harry Styles se mostraron entusiastas, la ruptura ocurrió unas semanas después por una infidelidad de Styles hacia Taylor.

Pues se vio a Harry Styles besándose con una misteriosa rubia; para 2013 Taylor Swift estaba trabajando en su álbum 1989 y en 2014 cuando salió, varias canciones hicieron referencia a él.

Siendo ‘Out of the Woods’ y ‘Style’ las dos canciones que claramente fueron escritas por Taylor Swift a Harry Styles, pero ahora salieron 5 nuevas canciones From The Vault que dan más contexto a la historia entre ambos.

“Y al menos yo tuve la decencia de mantener mis noches fuera de vista.”



- Is it over now? Taylor Swift (from the vault) pic.twitter.com/emflVe6pYn — sky⁴ 🧸 (@_gomezorgohome) October 27, 2023

well, se dijeron cosas hoy pic.twitter.com/sHReHekFzx — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) October 27, 2023

no le puso harry styles nomas porque no rimaba pic.twitter.com/XPGKLTQdlC — 🗽 (@lvsxtl) October 27, 2023

Estas son las 5 canciones From The Vault en 1989 Taylor’s Version que contarían la historia de Taylor Swift con Harry Styles

Las 5 nuevas canciones From The Vault de Taylor Swift de su nuevo álbum 1989 Taylor’s Version, han encantado a los fans.

Especialmente porque aseguran que estas 5 canciones From The Vault de 1989 Taylor’s Version, contarían la historia entre Taylor Swift y Harry Styles quienes salieron a finales del 2012 .

Las 5 canciones From The Vault incluidas en 1989 Taylor’s Version y que contarían la historia de Taylor Swift y Harry Styles son:

“Slut!” (From The Vault) (Taylor’s Version) Say Don’t Go (From The Vault) (Taylor’s Version) Now That We Don’t Talk (From The Vault) (Taylor’s Version) Suburban Legends (From The Vault) (Taylor’s Version) Is It Over Now? (From The Vault) (Taylor’s Version)

Esto diría “Slut!” (From The Vault) (Taylor’s Version) de la historia entre Taylor Swift y Harry Styles

“Slut!” (From The Vault) (Taylor’s Version) es la primera canción del nuevo disco de Taylor Swift, en donde ella revela como se siente al estar saliendo con alguien como harry Styles.

Y que aún así ella pagaría el precio sabiendo que la llamarían zorra en los medios y redes, mientras que él no iba a recibir el mismo trato que ella.

Sin embargo, para Taylor Swift, estar con él valía la pena todas las ofensas por las que pasó entre 2012 a 2014.

Esto diría Say Don’t Go (From The Vault) (Taylor’s Version) de la historia entre Taylor Swift y Harry Styles

En la canción Say Don’t Go (From The Vault) (Taylor’s Version), Taylor Swift reclamaría a Harry Styles el porqué la enamoró sabiendo que no sentiría lo mismo por ella.

También en esta canción From The Vault de 1989 Taylor’s Version, Taylor Swift reclamaría la falta de interés en la relación a Harry Styles, siendo ella quien siempre daba demás mientras recibía nada a cambio.

Sin embargo, Taylor Swift reconoce que si Harry Styles le hubiera pedido que se quedara, ella lo hubiera hecho sin dudarlo, pero ella sabe que nunca lo hará.

Esto diría Now That We Don’t Talk (From The Vault) (Taylor’s Version) de la historia entre Taylor Swift y Harry Styles

Now That We Don’t Talk (From The Vault) (Taylor’s Version) es la siguiente canción From The Vault de 1989 Taylor’s Version.

De acuerdo con la letra, Taylor Swift narra la parte en donde habría terminado con Harry Styles, en donde ninguno de los dos tiene contacto con el otro.

En está canción Taylor Swift explica cómo se sintió en esta relación y que aunque extrañaba a Harry Styles, fue lo mejor haber terminado y que cada quien siga con su vida aunque ya no puedan ni ser amigos.

Pues Taylor Swift recuerda que cuando estaba con Harry Styles habría tenido que fingir para encajar en su grupo de amigos.

Esto diría Suburban Legends (From The Vault) (Taylor’s Version) de la historia entre Taylor Swift y Harry Styles

Suburban Legends (From The Vault) (Taylor’s Version) es la penúltima canción From The Vault de Taylor Swift que hablaría de su relación con Harry Styles.

Aquí Taylor Swift da una visión de una relación que empezó con dos personas muy jóvenes como para darse cuenta de lo que tenían, pues esperaba que estuvieran más tiempo juntos, siendo en esta ocasión Harry Styles a quien se referiría.

En esta canción From The Vault de 1989 Taylor’s Version, Taylor Swift da una retrospectiva aparentemente sobre lo que pudo haber vivido con Harry Styles de estar juntos aún.

Esto diría Is It Over Now? (From The Vault) (Taylor’s Version) de la historia entre Taylor Swift y Harry Styles

La última canción From The Vault de 1989 Taylor’s Version de Taylor Swift, se llama Is It Over Now? (From The Vault) (Taylor’s Version).

En esta canción, Taylor Swift revela que vería a Harry Styles en todos lados y sabe que tiene a una nueva pareja, preguntándose si es que ve algo de ella en esta nueva chica.

Aunque le reclama, Taylor Swift habría esperado que Harry Styles se arrepintiera y volviera con ella, algo que no ocurrió.