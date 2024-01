Tras las polémicas declaraciones de Dani Flow -21 años-, Yeri Mua ya se ha pronunciado al respecto y exigió una disculpa al rey del morbo, o de lo contrario su canción nunca verá la luz.

Y es que durante una entrevista, Dani Flow realizó comentarios que lo han llevado directo a su cancelación en redes sociales.

Estos comentarios han hecho que hasta Yeri Mua -22 años-, salga embarrada al ser criticada por la próxima colaboración que tendrá con Dani Flow, y porque estará en varios shows con él.

Increíble! A mi no me embarren en sus cochinadas, YO JAMÁS TOCARÍA A NINGÚN NIÑO https://t.co/5v4GA27aaX

Tras las declaraciones de Dani Flow, muchos usuarios comenzaron a atacar a Yeri Mua en sus redes sociales pese a tener bastante éxito recientemente con el CryMua.

Esto debido a que próximamente se lanzaría una canción de Yeri Mua con Dani Flow, y porque la influencer estaría presente en sus shows.

Sin embargo, Yeri Mua ya se pronunció al respecto asegurando que ella no tiene nada que ver con las declaraciones de Dani Flow, por lo que pide que dejen de atacarla.

Además, Yeri Mua dio un ultimátum a Dani Flow diciendo que de no disculparse, no sacará su colaboración jamás.

“Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, NO SALDRÁ JAMÁS LA CANCIÓN NI HABRÁ NINGUNA PARTICIPACIÓN, es OBVIO. La pregunta aquí es ¿por qué me funan a mi?”

Yeri Mua