Este 20 de agosto es el Día Mundial del Mosquito, una buena manera de celebrar es poniendo una canción de Skrillex en YouTube que evita las picaduras.

No es una broma, un estudio reveló que una canción de Skrillex en YouTube ayuda a que los mosquitos no te piquen tanto.

¿Cuál es la canción de Skrillex en YouTube que evita que te piquen los mosquitos?

La canción de Skrillex en YouTube que evita que los mosquitos te piquen es Scary Monsters and Nice Sprites.

Esto, según un estudio publicado en Acta Tropica.

De acuerdo con la investigación, se comprobó que Scary Monsters and Nice Sprites es efectiva para evitar las picaduras de mosquitos.

La investigación señala que luego de poner la canción de Skrillex en YouTube por 10 minutos, los insectos redujeron su frecuencia de ataque hacia voluntarios.

Es decir, en un lapso de 10 minutos, los mosquitos pasaron de picar de manera frecuente a hacerlo en espacios de tiempos más largos, al grado de ser apenas perceptibles.

Concluyendo que si bien la canción de Skrillex no es un sustituto de los insecticidas , sí es una opción interesante ante una posible eventualidad.

Mosquito (Unsplash)

¿Por qué los mosquitos dejan de picar ante la canción de Skrillex en YouTube?

Scary Monsters and Nice Sprites, la canción de Skrillex en YouTube, emite frecuencias de sonido altas y bajas en un espacio de tiempo reducido.

Estas frecuencias de Scary Monsters and Nice Sprites, la canción de Skrillex, afectan directamente el comportamiento de los mosquitos.

Provocando que sus instintos para comer disminuyan, además de causar confusión generalizada, haciendo que se alejen del ruido de la melodía en busca de zonas más calmadas.

Obviamente, habrá algunos insectos que sean inmunes o resistan a las ondas sonoras de baja y alta frecuencia pero, la gran mayoría se verán afectados por la canción de Skrillex.