La cantante colombiana Karol G, ofreció un concierto en Guadalajara esta semana y el evento dio mucho de qué hablar, aunque no solo por su gran talento.

La influencer identificada como ‘Chamonic3′, quien suele compartir exclusivas a través de sus redes sociales, estuvo presente en el show de Karol G.

Las fanáticas de la intérprete, quienes se hacen llamar ‘Bichotas’. protagonizaron una pelea en medio del concierto, según pudo captar la lente de la experta del espectáculo.

En uno de los videos compartidos, se les ve sentadas en el suelo discutiendo y soltando algunos golpes.

Posteriormente, en otro de los videos, se ve que la pelea subió de tono, pues una de ellas jaló el cabello de su contrincante y la pateó.

Karol G en concierto. (@karolg)

Los cuerpos de seguridad no tardaron en reaccionar y lograron separarlas, aunque no se sabe si tomaron más medidas.

Cabe señalar que, la mujer que logró captar el audiovisual, ya había prevenido a sus seguidores con un irónico comunicado que aseguraba que las fanáticas de Karol G “son finísimas personas”.

Después de haber hecho pública la información, compartió en sus historias de Instagram, un mensaje para las ‘Bichotas’ que participaron en el altercado.

“Para esas chicas que se pelearon; si te quedó el saco ya no es mi asunto, no voy a estar especificando cada que escriba, menos dar nombres, no mentí, pueden ver el video de las mujeres peleando”, escribió.

Asimismo, aseguró que “ellas entienden mal el empoderamiento” que Karol G intenta inculcar a sus seguidores, además de señalar que la situación le dio “pena ajena”.

Karol G recibe a grandes personalidades en su concierto

El concierto que Karol G ofreció en Guadalajara, causó mucha polémica, pues, además de la pelea entre sus fanáticas, algunos famosos estuvieron presentes.

Los presentes se sorprendieron al encontrar al cantante de regional mexicano Julión Álvarez con su esposa.

Aunque no subió al escenario para echarse un ‘palomazo’ con la colombiana, sí fue captado por algunas cámaras y tuvo la oportunidad de saludar a los presentes.

El cantante de pop urbano Mario Bautista, también estuvo presente en la presentación de Karol G.