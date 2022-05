Shakira y Karol G, ambas colombianas, han desatado el debate en redes sociales sobre quién sería la digna representante del país, así como la que tiene más talento.

El alboroto en redes sociales comenzó después de que la periodista Vanessa de la Torre, fuera a un concierto de Karol G y dijera “Colombia no ha tenido artista de ese nivel”.

Ante el comentario, en Twitter se comenzaron a pronunciar “¿Y Shakira?”, aunque la locutora aseguró que Karol G tiene mayor carisma que la autora de ‘Enero’.

Vanessa de la Torre, periodista colombiana, asistió a un concierto de Karol G, definiéndola como una artista de alto nivel, luego de unas palabras de empoderamiento femenino que dio.

“No hay el amor de la vida, el amor de la vida es ustedes, usted es el amor de su vida, usted se quiere más que a nadie, se cuida más que nadie, como te ven te tratan y si no te ven te maltratan”.

Estas palabras las usó Karol G como introducción a cantar ‘A ella’, canción que compuso en 2017.

Estuve en el concierto de @karolg y si: va a arrodillar al mundo. Colombia no había tenido una artista de ese nivel. pic.twitter.com/H9fvZLT4T7

Sin embargo, los comentarios de la periodista no fueron bien recibidos, sobre todo, cuando mencionaron a Shakira y esta aseguró que la nacida en barranquilla no tiene carisma.

No tiene el carisma de esta. Dale tiempo…”.

Asimismo, Shakira se convirtió en tendencia de Twitter luego de que sus seguidores salieran a defenderla, asumiendo que ella es la digna representante de Colombia.

Aunque algunos aseguraron que Karol G sí tiene mucho talento, argumentaron que no se puede nombrar como la única talentosa de Colombia, o no, “existiendo Shakira”.

“Karol lo está haciendo espectacular, es obvio, pero decir que Colombia no ha tenido un artista igual existiendo Shakira, no tiene sentido Shak se ha comido el mundo entero, a eso súmale que cuando empezó no existían las facilidades que hay hoy y aún así, rompió todas las barreras”.

@Michelletslm