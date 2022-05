Lyn May arremete contra Karol G y asegura que “tiene un cuerpo de tamal” y que ya le gustaría tener su cinturita. La vedette le recomendó a la cantante realizar más ejercicio.

Tras ser comparada con Karol G por llevar el pelo azul como lo hace la famosa, Lyn May arremetió en contra de la cantante y aseguró que a ella ya le gustaría tener su cuerpo.

Karol G no ha sido la única cantante a la que ha criticado Lyn May, pues a finales de abril la vedette destacó que le apenaría presumir nalgas “bien aguadas” como las de Anitta.

Karol G (@karolg/Instagram )

Lyn May pide no ser comparada con Karol G pues ella “parece tamal”

En diversas ocasiones, Lyn May ha generado gran controversia por los diferentes comentarios que realiza. A sus 69 años, la vedette se dijo orgullosa de ser una mujer multi orgásmica y que sabe disfrutar de su sexualidad.

Lyn May ofreció una presentación en Los Ángeles para lanzar su nueva canción llamada ‘Claro que yes’. La vedette sorprendió a los asistentes al llegar con una cabellera azul.

De inmediato Lyn May fue comparada con la cantante Karol G, quien en los últimos años ha popularizado el usar el pelo de este color e incluso es normal ver en sus conciertos a seguidores con peluca de este color.

Tras las comparaciones con Karol G, Lyn May no dudo en mostrar su molestia y pidió que no se hicieran esa clase de comentarios. Además destacó que solo lo hizo para “darle en la madre”.

Lyn May aprovechó ese momento para criticar el cuerpo de Karol G, pues aseguró que era como un “tamal” ya que no tenía forma.

“No me compares con esa vieja, es gorda ella, yo estoy muy bien. Tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, es muy pareja, parece tamal” Lyn May

Lyn May señala que a Karol G le gustaría tener su cinturita

Además, Lyn May destacó que a Karol G ya le gustaría tener su cinturita de 57 centímetros. En ese sentido confesó que siempre ha sido una mujer con una cintura pequeña y grandes pompas.

Durante su conversación Lyn May le recomendó a Karol G hacer más ejercicio, para que pueda mejorar su cuerpo.

“Que se ponga a hacer ejercicio porque tiene un cuerpo de tamal y las nalgas todas aplastadas. Que se ponga a hacer sentadillas. Son consejos que les doy a las chavas, yo no las insulto ni nada” Lyn May

Lyn May destacó que no solo Karol G le ha copiado, sino que también Annita y Natti Natasha.