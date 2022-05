Karol G subió de peso a causa de una enfermedad. En una sincera entrevista con Walu TV, ‘La bichota’ confiesa que a principios de año su autoestima se vio afectada porque comenzaron a criticarla por su aspecto físico.

Y es que en aquel momento, en enero, Karol G comenzó a subir muchísimo de peso por lo que todo el mundo le comenzó a preguntar si le pasaba algo.

Por supuesto, ella no quería que la criticaran por su cuerpo por lo que Karol G comenzó una dieta, se entrenaba y hacía todo para verse bien, pero la gente cada vez era más “juiciosa” por lo que le pidió ayuda a un experto.

“Yo tenía un problema de salud. Tenía la insulina muy elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando van a dar a luz”, explicó, asegurando que su cuerpo comenzó a comportarse como si hubiera debutado en la maternidad.

Es decir, ‘La bichota’ en realidad estaba inflamada, pero no lo dijo en su momento por lo que tuvo que soportar que la gente hablara aún sin conocer.

Karol G (@karolg/Instagram)

Subida de peso de Karol G inspiró el video de la canción “Pineaplee”

Por ello pide, Karol G tener prudencia con los comentarios: “En realidad uno no sabe lo de nadie”, dijo y reveló que el video de su canción “Pineapple” lo inspiró la situación.

“Tuve muchos comentarios feos en redes sociales, porque yo me veía no sé cómo, porque ya rodaba de esa manera, porque si era cantante no podía permitirme así”, dijo y aseguró que lo que más le afectó fue que no puede lucir cómo quiere.

“Qué si yo quiero ser gordita”, subrayó y sin más filmó el video con ayuda de modelos de diversas tallas para enviar un mensaje de amor propio.

Finalmente advirtió que hay muchas mujeres que tienen el mismo padecimiento y quizá no saben, o quien critica no tiene conocimiento por lo que pide tener cuidado con lo que se dice.

Cabe mencionar que actualmente, Karol G ya superó la enfermedad; no obstante, dice aceptar su cuerpo tal como es.