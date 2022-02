Kanye West exige a Billie Eilish una disculpa para Travis Scott, la cantante responde sin titubear a los ataques del rapero.

El rapero Kanye West no deja de dar de qué hablar y sigue generando polémica aunque esta vez no fue sobre dichos a su ex esposa la socialité, Kim Kardashian.

Ahora Kanye West arremetió contra la joven cantante Billie Eilish exigiendo que se disculpe con Travis Scott.

Así como con los familiares de los 10 asistentes que fallecieron por asfixia en el Festival de Astroworld el pasado mes de noviembre.

Kanye West exige a Billie Eilish una disculpa para Travis Scott, la cantante responde (Agencia M)

Luego de que en su Instagram, el polémico rapero Kanye West compartiera un mensaje directo hacia la cantante Billie Eilish.

“Vamos, Billie, te amamos, discúlpate con Trav y con las familias de las personas que perdieron la vida, nadie pretendía que esto sucediera. Trav no tenía idea de lo que estaba pasando cuando estaba en el escenario y estaba muy dolido por lo que pasó”. Kanye West

Esto conforme a lo sucedido en el concierto que ofreció Billie Eilish en Atlanta, luego de que la joven cantante para su presentación y pidió ayuda para uno de sus fans que asistieron a verla.

Luego de que Billie Eilish se percataron que el joven no podía respirar y declaró que ella cuida a su gente durante sus presentaciones.

A lo que Kanye West tomó como una declaración directa en contra de su amigo y ex cuñado, el también rapero Travis Scott.

Esto ante la tragedia ocurrida en el Festival Astroworld, luego de que durante show del rapero estadounidense del pasado viernes 5 de noviembre, 10 personas murieron aplastadas debido al furor del concierto.

Asimismo, Kanye West insinuó que de no disculparse Billie Eilish no se presentaría en el Festival Coachella , en donde ambos artistas serán los headliners.

“Sí, Trav estará conmigo en Coachella, pero ahora necesito que Billie se disculpe antes de que yo actúe”. Kanye West

Recordemos que el Festival de Coachella se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en el Empire Polo Grounds de Indio, California.

Kanye West exige a Billie Eilish una disculpa para Travis Scott, la cantante responde (Instagram @kanyewest)

Billie Eilish no se queda callada y le responda a Kanye West

En la polémica generada por Kanye West tras exigirle a Billie Eilish una disculpa para Travis Scott.

La joven cantante no dudó en responder a la publicación de Kanye West , negando haber señalado directamente a Travis Scott.

“Literalmente, nunca dije nada sobre Travis. Solo estaba ayudando a una fan”. Billie Eilish

Hasta el momento, ambos artistas no han hecho otra declaración al respectos, incluido Travis Scott, así como alguna actualización por parte de los organizadores del Festival de Coachella.