Kanye West es captado en cita con ‘la doble’ de Kim Kardashian (FOTO)

El rapero estadounidense Kanye West, fue captado en una cita con ‘la doble’ de Kim Kardashian, tras rumores de haber terminado con Julia Fox.

Recordemos que recientemente, Julia Fox causó polémica, después de quitar el ‘follow’ a los seguidores de Kanye West.

Asimismo, la novia de Kanye West, removió de su cuenta en Instagram, algunas fotografías junto al rapero.

Sin embargo, ella salió a aclararlo todo en sus historias de Instagram.

Julia Fox, Kanye West (Lewis Joly/AP)

La modelo explicó que prefirió dejar de seguir a las clubs de fans de Kanye West porque se aburrió de verse.

“Chicos, relájense, dejé de seguir las cuentas de los fanáticos porque estaba cansada de verme a mí misma”, expuso Julia Fox.

Por otro lado, sobre las fotografías que eliminó, detalló que supuestamente recibió muchos comentarios negativos, razón por la que prefirió quitarlas.

Pese a ello, quedó en tela de duda si su relación con Kanye West continúa, sobre todo después de haber sido captado en pleno ‘date’.

Kanye West es captado con ‘doble’ de Kim Kardashian

Kanye West fue visto con una mujer que, según describieron los presentes, es idéntica a Kim Kardashian.

Kanye West y Kim Kardashian (@kimkardashian / Instagram)

Fue este lunes cuando comensales que cenaban en Nobu de Malibú, se encontraron con Kanye West.

Supuestamente, confundieron a primera vista a la acompañante de Kanye West con su ex pareja Kim Kardashian.

Cabe señalar que era poco probable ver al ex matrimonio reunido en público, sobre todo tras las declaraciones que Kanye West hizo sobre ella en redes sociales.

El estadounidense acusó a Kim Kardashian de intentar acabar con su vida, y contratar un asesino a sueldo.

Finalmente resultó que en efecto no se trataba de la ex de Kanye West, si no de una modelo de nombre Chaney Jones.

Chaney Jones (Instagram/@chaneyjonesssss)

La modelo con la que Kanye West salió, utilizó un mono oscuro como los de Balenciaga que continuamente utiliza Kim Kardashian.

Su ‘outfit’, aunado a su tono de piel, cabellera con ondas y sus lentes de sol, hicieron que los presentes creyeran que se trataba de Kim Kardashian.

No es la primera vez que la modelo es vista con Kanye West; el martes de la semana pasada, fueron captados en Soho House de Malibú.