Kali Uchis, cantante estadounidense-colombiana, estrenó su sencillo “La Única” que realizó en colaboración con Sprite Limelight, un programa de música global que busca la creación de canciones originales de artistas emergentes en todo el mundo.

En el Estudio 54, Ciudad de México, este martes 11 de octubre, la cantante Kali Uchis presentó este nuevo sencillo en un evento organizado por Sprite y a donde asistieron varios influencers.

La ganadora de un Grammy, Kali Uchis, reveló cuál fue su proceso creativo al realizar “La Única” y platicó un poco más de sus proyectos, así como del trabajo con el programa de música de Sprite.

Kali Uchis explicó su proceso creativo para escribiry producir “La Única”, sencillo al que le agregó un poco de freestyle para hacer la canción divertida, fresca y relajada.

“Yo intento poner mi energía en todo lo que hago. Quería que se sintiera fresco y divertido, que no se sintiera como un trabajo; cuando estoy siendo creativa a mi no me gusta tener reglas, para mí fue demasiado importante sentir que estoy haciendo algo divertido. Por eso quería hacerlo con cositas que estaban en mi casa”.

Kali Uchis