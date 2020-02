El cantante español fue intervenido de emergencia debido a un coágulo cerebral provocado por un fuerte golpe en la cabeza

Este jueves Joaquín Sabina fue operado de emergencia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, debido a un derrame cerebral ocasionado por la aparatosa caída que sufrió durante su concierto del miércoles 12 de febrero.

El accidente ocurrió en el Wizink Center mientras se realizaba el último show de la gira ’ No hay dos sin tres ’, en la que el cantautor español compartió escenario con Joan Manuel Serrat . En el recinto Sabina festejó su cumpleaños número 71.

En entrevista para EFE, el representante del español señaló que el cantante ya se encontraba recuperándose después de haber sido intervenido de urgencia debido a un coágulo cerebral.

“Sabina acaba de salir de la operación de un pequeñito derrame cerebral, intervención de la que ha salido perfecto”, señaló una portavoz de su oficina de representantes en Madrid.

Aunque aún no se tiene un comunicado oficial por parte del Hospital, el representante del cantante señaló que el " estado del artista no es grave " pero que tendrá que permanecer en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos por 48 horas, medida de prevención tomada en este tipo de cirugías por lo que no hay ninguna preocupación sobre la salud del cantante.

Tras su aparatosa caída del escenario, Joaquín Sabina tuvo que salir del recinto y fue trasladado al Hospital Ruber Internacional de Madrid. En un principio el diagnóstico se limitaba a tres fisuras en el hombro izquierdo, pero posteriormente se le observó un pequeño golpe en la cabeza.

Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.

Caída de Joaquín Sabina

A través de las redes sociales diversos asistentes del concierto compartieron el momento exacto del accidente de Joaquín Sabina. En los videos se puede observar que tras su caída de aproximadamente una altura de dos metros el cantante salió del escenario en una camilla.

Joaquín Sabina se desploma en pleno concierto con el WiZink abarrotado.

Posteriormente el artista regresó al escenario en una silla de ruedas junto con Serrat para informar que se cancelaba el show debido al fuerte dolor que sentía. “Con todo el dolor, me voy al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento”, dijo el artista a los asistentes.

Joaquín Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas para informar de que suspenden el concierto.

A través de un comunicado difundido por Riff Producciones, uno de los organizadores del espectáculo, se señaló que el show fue aplazado para el 22 de mayo. La aparatosa caída de Sabina ocurrió a poco más de media hora de haberse iniciado el concierto.

De acuerdo con los primeros reportes el artista se había deslumbrado debido a una de las luces, lo que provocó que no se percatará del borde del escenario, cayendo hasta el foso que separa la tarima del público.