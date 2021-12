Iron Maiden regresa a México con concierto en el Foro Sol. La legendaria banda de heavy metal se dará una cita en nuestro país para traer su potencia musical para todos sus fans en septiembre de 2022.

La banda británica de heavy metal, Iron Maiden ha dado a conocer que estará de regreso en los escenarios con su gira ‘Legacy of the Beast World Tour 22′ que los estará llevando por Norteamérica y Europa.

Y en donde la Ciudad de México será parte de su regreso, ya que se estará presentando su líder Bruce Dickinson y el resto de la agrupación de Iron Maiden el próximo 7 de septiembre de 2022.

En donde Iron Maiden dará un concierto en uno de los escenarios más importante de la ciudad, el Foro Sol.

Aunque todavía no se han revelado los precios de los boletos que tendrá el concierto de Iron Maiden, así como los invitados especiales que estarán antes de la presentación de la banda.

La preventa de boletos para fans iniciará el próximo viernes 3 de diciembre, mientras que l a preventa Citibanamex será el 6 y 7 de diciembre y la venta general arrancará el 8 de diciembre a través del sitio de Ticketmaster.

Por su parte, la banda aseguró que en este tour traerán un espectáculo sin igual y que será aclamado por la crítica con la incorporación de un mundo completamente nuevo alrededor de ‘Senjutsu’, su último disco.

Iron Maiden regresa con ‘Senjutsu’, seis años después de su último álbum

Este nuevo y decimoséptimo álbum de Iron Maiden, es el segundo de doble disco de larga duración de la banda inglesa y fue grabado a inicios del 2019 en los Estudios Guillaume Tell en París bajo la producción de Kevin Shirley.

Y cuenta con 10 canciones , las cuales en conjunto tienen una duración de 84:53 minutos; de los sencillos, solo dos duran poco más de 4 minutos, las demás entre 7 y 12 minutos:

Senjutsu (8:20)

Stratego (4:59)

The Writing On The Wall (6:13)

Lost In A Lost World (9:31)

Days Of Future Past (4:03)

The Time Machine (7:09)

Darkest Hour (7:20)

Death Of The Celts (10:20)

The Parchment (12:39)

Hell On Earth (11:19)