Luego de que Belinda luciera un atuendo con un estampado de ‘Iron Maiden’, un usuario la criticó al asegurar que la cantante no conoce a la banda

Para deleite de sus fanáticos, en sus redes sociales, Belinda publica constantemente fotos donde muestra sus mejores atuendos. Aunque gran parte de los comentarios destacan la belleza de la cantante, algunos usuarios han criticado su ropa.

Recientemente, en su cuenta de Facebook, Belinda compartió una foto donde comparte su atuendo para el programa ‘La Voz Kids’. En la imagen, la también actriz luce una falda y medias con estampado de la banda de rock ‘Iron Maiden’.

En la foto de Belinda un usuario comentó: “Que hermosa mi amor, ojalá supieras quién es Iron Maiden” . Posteriormente, la propia cantante le respondió diciendo que revise sus historias de Instagram para que conozca sus gustos musicales.

Eliminan crítica contra atuendo de Belinda

Cabe señalar que el usuario eliminó su comentario, pero los seguidores de Belinda lograron obtener una captura de pantalla. En otro comentario, una usuaria escribió: “Por más rockera que se vista sabemos que es super reguetonera y popera” .

“Creo que te falta algo de cultura pop, los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar… Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gustos musicales” Belinda

Belinda es criticada por su atuendo de Iron Maiden Captura de pantalla

Seguidores de Belinda salieron a defenderla

Ante estas críticas, los fans de Belinda no dudaron en defenderla: “Si te está invitando a ver sus historias es porque ahí pública la música que le gusta y no tiene porqué demostrarle nada a nadie, el hecho de que cante pop no quiere decir que no sepa quiénes son¨, Una cosa es que ella cante pop y urbano (que también tiene canciones rock y pop/rock) y otra muy diferente sus gustos musicales, Belinda desde siempre que comenzó en las novelas ha dicho que sus gustos musicales se inclinan más al rock”, fueron algunos comentarios en defensa de la cantante .

Aunque muchos de los comentarios se enfocaron en su vestimenta con imágenes de la banda ‘Iron Maiden’, otros seguidores señalaron que el peinado de Belinda era muy parecido al personaje de anime ‘Sailor Moon’.

Fue la propia Belinda quien hizo referencia a la caricatura con la frase: “Por favor, Pegasus! Protege los sueños de todos! Tui Kol Ale!”. Estas palabras son mencionadas por el personaje de Rini en la temporada ‘Sailor Moon Super S”.