French 79 en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su único concierto

El productor francés, French 79 regresa a México con una única fecha en concierto para la agenda 2025.

Y por lo que te tenemos todos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el único concierto de French 79 en México.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el único concierto French 79 en México

El tour Meet Me at the Club 2025 Indian Ocean US & Mexico de French 79 llega a nuestro país con una única fecha en concierto, por lo que los detalles que deberas tomar en cuenta para que no te lo pierdas, te los demos a continuación:

Fecha: 6 de septiembre 2025

Lugar: Pabellón Oeste

Hora: 9:00 de la noche

Preventa Banamex: 30 de abril 2025 a las 10:00 am

Venta general: 1ro de mayo 2025 a las 10:00 am

Precio de boletos: Aún sin costos oficiales

Boletera: Ticketmaster

French 79 traerá Meet Me At The Club al Pabellón Oeste el próximo 6 de septiembre❤️‍🔥❤️‍🔥#PreventaBanamex: 30 de abril.

Venta general a partir del 1ro de mayo. pic.twitter.com/5sWGMOabZ5 — Ocesa Total (@ocesa_total) April 29, 2025

French 79 regresa a México, tras el Corona Capital 2024

Luego de su exitosa presentación en el festival de música Corona Capital 2024, Simon Henner, de 46 años de edad, el productor y músico francés bajo el proyecto de French 79 regresa a México.

Con única fecha para sus fans que no deberás dejar pasar, pues French 79 estará llegando a México con el tour Meet Me at the Club 2025.

Recuerda que la Preventa Banamex de boletos tendrá el beneficio de 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos para los tarjetahabientes.

Mientras que la venta general de boletos para el concierto de French 79 habilitará la venta en taquillas del Palacio de los Deportes.

Recuerda que Pabellón Oeste se ubica dentro de las instalaciones del Palacio de los Deportes, recinto que se ubica en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Por otra parte, el mapa de Pabellón Oeste aún no está disponible, por lo que se desconoce el tipo de localidades se tendrá para la única fecha en concierto de French 79 en México.