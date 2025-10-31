La primera edición del Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli está por tener lugar este 2 de noviembre.

Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli que no solo tendrá música en concierto, pues también lucha libre.

Por lo que te tenemos todos los detalles de artistas y horarios para los conciertos y demás en el Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli y así no te pierdas de nada:

Horario: A partir de las 10:00 de la mañana y durante todo el día

Artistas en concierto:

Los Caligaris Lost Acapulco Gondwana Los Estrambóticos Liran’ Roll Sekta Core Nana Pancha Rebel Cats Elli Noise Pedro y el Lobo Ace Kool Skiner Toster Kuro

Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli ( Municipio de Naucalpan )

Luchadores:

Zumbi Yuriko Súper Naucalpan Cyborg Rhino Killer Rhino Extrem Rhino Parkita Guerrera Isis Espectrito Solar Solar Jr Huracan Ramirez Ir Negro Navarro Argenis Alebrije

Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli será totalmente gratis

Para todos aquellos que deseen ir al Festival Las Cuatro Casas 2025 este es totalmente gratis al ser un evento del municipio de Naucalpan en el Estado de México.

Asimismo de los conciertos en vivo y la lucha libre, el Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli también tendrá varias actividades culturales.

Por lo que el Festival Las Cuatro Casas 2025 también se tendrá ofrendas, muestras artísticas y zonas familiares de actividades.