El Parque Naucalli será la sede para la primera edición de Festival Las Cuatro Casas 2025 este domingo 2 de noviembre.
Por lo que es el plan perfecto para celebrar el Día de Muertos 2025, así que preste atención que a continuación todo lo que necesitas saber de horario y hora en la que terminan los conciertos y demás actividades del 2 de noviembre en el Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli:
- Horario: A partir de las 10:00 de la mañana
- Duración: Indefinido, pues se llevará acabo durante todo el día
- Hora en la que termina: Sin hora específica
- Artistas en concierto:
- Los Caligaris
- Lost Acapulco
- Gondwana
- Los Estrambóticos
- Liran’ Roll
- Sekta Core
- Nana Pancha
- Rebel Cats
- Elli Noise
- Pedro y el Lobo
- Ace Kool
- Skiner
- Toster
- Kuro
- Luchadores:
- Zumbi
- Yuriko
- Súper Naucalpan
- Cyborg Rhino
- Killer Rhino
- Extrem Rhino
- Parkita
- Guerrera Isis
- Espectrito
- Solar
- Solar Jr
- Huracan Ramirez Ir
- Negro Navarro
- Argenis
- Alebrije
Festival Las Cuatro Casas 2025 tendrá su primera edición en Parque Naucalli
La primera edición del Festival Las Cuatro Casas 2025 tendrá lugar este 2 de noviembre en plena celebración de Día de Muertos en el Parque Naucalli.
Por lo que el Festival Las Cuatro Casas 2025 promete ser inigualable con grandes show musicales y culturales para todos los gustos
Recuerda que el Parque Naucalli es el recinto ubicado en el bulevar periférico Manuel Ávila Camacho Manzana 020 en la colonia Boulevares de Naucalpan de Juárez.