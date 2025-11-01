El Parque Naucalli será la sede para la primera edición de Festival Las Cuatro Casas 2025 este domingo 2 de noviembre.

Por lo que es el plan perfecto para celebrar el Día de Muertos 2025, así que preste atención que a continuación todo lo que necesitas saber de horario y hora en la que terminan los conciertos y demás actividades del 2 de noviembre en el Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli:

Horario: A partir de las 10:00 de la mañana

Duración: Indefinido, pues se llevará acabo durante todo el día

Hora en la que termina: Sin hora específica

Artistas en concierto:

Los Caligaris Lost Acapulco Gondwana Los Estrambóticos Liran’ Roll Sekta Core Nana Pancha Rebel Cats Elli Noise Pedro y el Lobo Ace Kool Skiner Toster Kuro

Festival Las Cuatro Casas 2025 en Parque Naucalli ( Municipio de Naucalpan )

Luchadores:

Zumbi

Yuriko

Súper Naucalpan

Cyborg Rhino

Killer Rhino

Extrem Rhino

Parkita

Guerrera Isis

Espectrito

Solar

Solar Jr

Huracan Ramirez Ir

Negro Navarro

Argenis

Alebrije

Festival Las Cuatro Casas 2025 tendrá su primera edición en Parque Naucalli

La primera edición del Festival Las Cuatro Casas 2025 tendrá lugar este 2 de noviembre en plena celebración de Día de Muertos en el Parque Naucalli.

Por lo que el Festival Las Cuatro Casas 2025 promete ser inigualable con grandes show musicales y culturales para todos los gustos

Recuerda que el Parque Naucalli es el recinto ubicado en el bulevar periférico Manuel Ávila Camacho Manzana 020 en la colonia Boulevares de Naucalpan de Juárez.