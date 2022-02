Farruko es criticado por dar ‘sermón’ en vez de concierto de reguetón. En redes sociales, algunos fans reclaman su reembolso .

Farruko, uno de los cantantes de reguetón más famosos del momento, pidió perdón por las letras de sus canciones que han afectado a la sociedad.

“Farruko se retiró”, declaró el famoso del reguetón durante su ‘sermón’ arriba del escenario.

Farruko, cantante de reguetón originario de Puerto Rico, dio un ‘sermón’ a sus fans para pedir perdón por sus canciones.

Lo que prometía ser un gran concierto, Farruko -que sufrió la muerte de su abuela- lo convirtió en un momento de reflexión para hablar sobre su encuentro con Dios y nueva faceta.

A través de redes sociales, los asistentes al concierto grabaron a Farruko dando el ‘sermón’.

En los videos, se escucha decir a Farruko que se avergüenza de las letras de sus canciones que pudieron haber causado daño.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso.”

