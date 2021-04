Farruko anunció la muerte de su abuela en redes sociales.

El cantante Farruko se encuentra de luto y es que hace una horas perdió a su abuela, quien murió tras perder la batalla contra el cáncer, según dio a conocer el propio a través de su cuenta de Instagram donde lo siguen más de 18 millones de personas.

“Vete tranquila mi reina, sé que estabas sufriendo, descansa en paz”, escribió el cantante de éxitos como 'La tóxica', 'Si se da', '3G', 'Ponle' y 'Rebota', entre otros. Cabe señalar que la abuela de Farruko padecía cáncer, aunque no está claró de qué tipo.

"No te digo adiós sino hasta luego viejita que mucho me enseñaste. Si ves a mi abuelo dale un beso y un brazo de mi parte. Por lo menos papá Dios me permitió despedirme de ti y abrazarte en vida, me dolió verte en esa cama sufriendo de cáncer" Farruko

“Te amo y te amaré, y siempre estarás conmigo, atentamente tu nieto mayor Carly”, escribió Farruko en su cuenta de Instagram donde publicó algunas fotos de su niñez.

Farruko le canta a Jesús

La pérdida llega a pocos días de que Farruko lanzará una canción dedicada a Jesucristo pese a que dice no ser hombre religioso. El pasado Jueves Santo presentó su tema “Incompleto”, mismo que cuenta con la colaboración de Onell Díaz, quien está dedicado a la música cristiana.

A poco del lanzamiento, y para esquivar críticas, Farruko dejó claro que no era un hipócrita por cantarle a Jesucristo sino simplemente se consideraba un hombre agradecido, por lo que no sorprende que nuevamente, con la muerte de su abuela, mencione a Dios.

"Conozco el amor, la misericordia, el perdón, la humildad. Dios me dio mi talento, mi voz, ¡todo lo que soy! Por qué no hacerle una canción con el don que me dio @onelldiazmusic gracias por guiarme, no soy religioso ni hipócrita solo soy agradecido”, escribió Farruko en Instagram donde compartió un extracto de “Incompleto”.