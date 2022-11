Emmanuel se presentó el 4 de noviembre en San Miguel de Allende, en donde sus fans agradecieron escuchar en vivo su icónica canción ‘La Chica de Humo’.

Sin embargo, la canción del cantante de 67 años de edad, que ha sido coreada desde su lanzamiento, ha dejado la pregunta sobre las llamadas chicas de humo.

¿A quiénes se refiere Emmanuel cuándo habla de las chicas de humo? Te contamos.

Emmanuel se presentó el pasado viernes 4 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el Jardín Central.

Con un conjunto dorado y con mucho público deleitándose con sus canciones, Emmanuel se ve feliz por haber compartido en San Miguel de Allende.

E incluso publicó en su Instagram, ‘La Chica de Humo’, una de las canciones que ha tenido mayor éxito en la carrera musical del famoso.

Sin embargo, el que todes coreen esta canción ha desatado la duda sobre ¿Quiénes son las famosas chicas de humo?

Y como es un tema que Emmanuel ha dejado al aire, algunos han sacado sus propias deducciones por lo que se canta en el éxito del músico mexicano.

Emmanuel es bien conocido por varios éxitos, pero ‘La Chica de Humo’ es de las pocas que pone a bailar a los hombres, porque les llega (dicen).

Solo ha sido una vez que Emmanuel ha dejado en claro a qué se refiere con las chicas de humo y es que solo basta con oír la letra de su canción para entender la definición.

Una chica de humo, según lo cantado por Emmanuel, es una mujer que “se enciende, coquetea”, pero nunca la podrás tener como tuya, porque por más que intentes se esfuma.

Él lo define como: “es una chica que nunca ha estado ahí, pero de vez en cuando vuelve a aparecer”, aunque esto que dijo a Roberto Martínez deja mucho que desear.

Por ello, algunos en Internet han sacado sus propias deducciones y en páginas de debate se lee que Emmanuel podría referirse a las chicas de humo a las prostitutas.

Y si aún dudas sobre lo que quiere decir Emmanuel con ‘La Chica de Humo’, te dejamos la letra del éxito de 1988.

“Aun yo no sé quién es

Lo deben saber mis pies

La siguen como las ratas a la flauta de Hamelin, para perderla después

No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema

Ella está siempre en portada atoda plana cada mañana, en el diario de mis penas

Ah, me entiende, me tantea

Ah, se enciende, coquetea, se evapora

Y yo qué sé dónde va, dónde vive

Y todo está mal

Y siempre es igual

Y yo qué sé, que no soy detective

La paso fatal

Mi chica de humo

Mi chica de humo

No escucha cuando hablo yo

Sus ojos dicen que no

Y luego me contradice

Por placer, para hacer que un día me ruborice

Yo ya dejé atrás los veinte y ella probablemente

No estamos para jugar no me va a trastornar un crucigrama viviente

Ah, me entiende, me tantea

Ah, se enciende, coquetea, se evapora

Y yo qué sé dónde va, dónde vive

Y todo está mal

Y siempre es igual

Y yo qué sé, yo no soy detective

La paso fatal

Mi chica de humo

Mi chica de humo

Uh, y yo qué sé dónde va, dónde vive

Y todo está mal

Y siempre es igual

Y yo qué sé, yo no soy detective

La paso fatal

Mi chica de humo

Mi chica de humo

Y quién te crees que eres tú

Siempre tú, siempre igual

Y siempre está todo mal".

