Hoy 9 de agosto recordamos uno de los momentos más emblemáticos de la historia de Queen: el último concierto de la banda antes de la muerte de su vocalista, Freddie Mercury.

Acá te contamos más detalles de lo que se vivió ese día, el setlist de canciones y dónde ver el concierto completo en YouTube.

¿Dónde ver el último concierto de Queen junto a Freddie Mercury en YouTube?

El video del último concierto de la banda de Queen antes de la muerte de Freddie Mercury, podrás encontrarlo en el siguiente canal de YouTube:

RhythmChild 2002

Así fue el último concierto de Queen junto a Freddie Mercury que puedes revivir en YouTube

El 9 de agosto de 1986 se convirtió en uno de los días más emblemáticos para la banda de Queen, donde se llevó a cabo su último concierto antes de la muerte del vocalista, Freddie Mercury.

Más de 120 mil personas asistieron, superando la capacidad del lugar en Knebworth Park, Inglaterra.

Este concierto ocurrió con motivo de la gira Magic Tour para promocionar el álbum A Kind of Magic.

Este show pasó a la historia del rock por la fiebre que provocó en los fans y en el mundo, pues las entradas se agotaron en dos horas, colapsando los accesos del lugar, obligando a la banda a llegar en helicóptero.

Queen llega en helicóptero a Knebworth Park, Inglaterra, en 1986 (Queen)

El concierto duró más de dos horas, con un setlist que incluyó más de 20 canciones, como:

One Vision Tie Your Mother Down In the Lap of the Gods... Revisited / Seven Seas of Rhye / Liar / Tear It Up A Kind of Magic Ay‐Oh Under Pressure Another One Bites the Dust Who Wants to Live Forever I Want to Break Free Impromptu Guitar Solo Now I’m Here Love of My Life Is This the World We Created...? (You’re So Square) Baby I Don’t Care (Elvis Presley cover) Hello Mary Lou (Gene Pitney cover) Tutti Frutti (Little Richard cover) Bohemian Rhapsody Hammer to Fall Crazy Little Thing Called Love Radio Ga Ga (John threw his bass at the… more) We Will Rock You Friends Will Be Friends We Are the Champions God Save The Queen

It became very popular onstage, and when we did it on the 1986 Magic Tour, which was our last ever tour, it used to go down incredibly well.” Roger Taylor 🥁



This week’s footage from Wembley proves just how quickly A Kind Of Magic had joined Queen’s canon of classics, as Freddie… pic.twitter.com/RfWCiXzSsm — Queen (@QueenWillRock) October 27, 2023

Sin saberlo, el concierto de 1986 fue el último de Queen junto a Freddie Mercury

Nadie, ni la banda ni el público, sabía que sería la última actuación de Queen con Freddie Mercury.

Freddie Mercury comentó que no podía seguir con las giras; mientras que Queen decidió no volver a tocar en vivo, en parte por la salud del cantante.

Fue en 1987 (un año después), fue diagnosticado con VIH, lo que lo llevó a retirarse de los escenarios, aunque esto no se hizo público entonces.

5 años después de su última presentación, Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 a causa del deterioro provocado por el VIH.

Entre 1986 y 1991, Queen dejó de las giras, pero se enfocaron en crear dos álbumes icónicos: The Miracle e Innuendo.