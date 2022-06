La legendaria agrupación Queen, reveló que se estrenará una nueva canción inédita con la voz de Freddie Mercury.

Aunque el emblemático Freddie Mercury murió hace 31 años; Brian May de 74 años, Roger Taylor de 72 y John Deacon de 70, permanecen vivos para continuar con su legado.

Sin duda, este es un regalo inigualable para los fanáticos de la banda de rock.

¿Cuál es el nombre del tema que Queen lanzará con la voz de Freddie Mercury?

Como muchas agrupaciones acostumbran, Queen grabo junto a su vocalista Freddie Mercury una serie de canciones para el álbum The Miracle sin embargo algunas de ellas no quedaron en el track list final del trabajo discográfico.

Fue en una entrevista que Roger Taylor otorgó a BBC Radio 2, donde el músico compartió el nombre de la canción es Face It Alone.

El baterista se expresó sorprendido pues le parecía imposible rescatar la voz de Freddie Mercury para crear el contenido

Pese a ello, su equipo de ingenieros aseguraron que podrían hacerle algunos arreglos para poder lanzarla, y así fue.

Será en septiembre de este año cuando la especial canción verá la luz, esta fecha pudo no ser aleatoria; recordemos que en esas fechas se celebra el nacimiento de Freddie Mercury.

Cabe señalar que The Miracle fue el 13er álbum de la agrupación, y fue estrenado en 1989.

Sin duda el material discográfico les ha dado mucho contenido, pues fue remasterizado en 2011.

Este disco lo conforman éxitos tal como:

I Want It All

The Invisible Man

Breakthru

Cada una de estas canciones son especiales para los integrantes del grupo, pues I Want It All fue compuesta por Brian, quien se la dedico a su esposa y llevó un mensaje sobre la ambición y el inconformismo.

The Invisible Man fue arreglada por el baterista de la banda y gira entorno a lo que la invisibilidad puede hacer.

Por otro lado lo Breakthru la compusieron Freddie Mercury y Roger Waters, esto con el objetivo de darse ánimos, ya que la salud del vocalista estaba empeorando debido al Sida que padecía.

Aunado a ello el baterista atravesaba por una ruptura amorosa por lo que decidieron escribir juntos este gran éxito.

El grupo ha regalado a su público muchas alegrías, y a pesar de qué su vocalista ya no vive, continúa dando satisfacciones a sus seguidores de hueso colorado.

Mientras tanto los fans de Queen, permanecen en la expectativa del anuncio oficial y una fecha concreta de lanzamiento, además de esperar con ansias el estreno de este tema nunca antes escuchado.