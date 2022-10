“El día de los muertos”, canción de Alfredo Olivas lanzada durante octubre del 2019 hasta el momento sería uno de los mayores éxitos del cantante.

Y es que además de relatar parte de la tradición mexicana, El día de los muertos sería una canción con el cual rememora a todos su seres queridos.

Por ello este mismo sencillo día nombre a su álbum el cual ganó múltiples reconocimientos, entre ellos ‘Disco del año’ del género regional mexicano y que se compone de 13 sencillos:

¿De qué trata “Hopelessly Devoted to You”, la canción de Olivia Newton John más buscada tras su repentina muerte?

Tras el lanzamiento de su canción El día de los muertos, Alfredo Olivas reveló a ‘La Ke buena’ su fuente de inspiración al momento de escribirla.

Sin embargo, más que fuente de inspiración el cantante de música regional de 28 años de edad confesó que la canción El día de los muertos sería una dedicatoria.

Por lo que la letra de canción solo sería una forma de rememorar a las personas que murieron siguiendo la tradición Mexicana del “Día de Muertos”.

Y es que en la letra de la canción Alfredo Olivas hablaría sobre cosmovisión mexicana relacionada con aceptación de la muerte la cual es imprevista; sin embargo, estaría consciente de que su memoria permanece en el mundo.

En YouTube el video oficial de “El día de los muertos” actualmente cuenta con más de 235 millones de reproducciones.

“El día de los muertos” fue escrito por el mismo Alfredo Olivas a sus 25 años; aquí te dejamos la letra completa del exitoso sencillo:

“Se llegó el momento, ya ni escogí la madera, hace mucho tiempo estaba en lista de espera. Nunca me detuve, a organizar mi sepelio, cuentos invitados, cuáles Evangelios. Y tan de repente, se apagó la luz, nuevo domicilio entre la tumba y la cruz. Al clan de los muertos, ahora soy nuevo egresado, hoy oficialmente comenzaré mi legado a llevarse a cabo.

Quizá fui un cualquiera, pero nunca del montón, y el que ahora me muera no me quitará ese don.

Yo tuve la culpa, porque sabía que era mortal, pido una disculpa por no atacar ese mal.

Si ya estaba enterado, que era alérgico a la muerte, que hago en este sitio donde ahora yazgo inerte.

Bajen la caja, ya no les daré más guerra, y sin piedad échenme un puño de tierra y la cierran.

(Hablado) Por hoy a mí se me acaba de acabar el mundo, este mundo de los ciegos, que como saben el rey siempre es el tuerto. Yo ya estaba condenado y voy a seguir esperando sus regalos el día de los muertos.”

“El día de los muertos” de Alfredo Olivas