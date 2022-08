¿De qué trata “Hopelessly Devoted to You”, la canción de Olivia Newton John más buscada tras su repentina muerte?

“Hopelessly Devoted to You” fue uno de los grandes éxitos de Olivia Newton John y tras su repentina muerte a los 73 años de edad se ha convertido en la canción más buscada del momento.

Debido a que “Hopelessly Devoted to You” es una de las canciones más emblemáticas de la cinta Vaselina de 1978, película que protagonizó Olivia Newton John junto a John Travolta de 68 años de edad.

Cinta musical que además de ser todo un clásico del cine, también es la más famosa que protagonizó Olivia Newton John y que la convirtió en toda una leyenda.

Muere Olivia Newton-John, 'Sandy' en Vaselina (Especial)

¿De qué trata “Hopelessly Devoted to You”, la canción de Olivia Newton John?

De la comedia romántica musical Vaselina se desprendieron 15 temas icónicos, del cual “Hopelessly Devoted to You” se convirtió en uno de los más famosos, mismo que fue interpretado por Olivia Newton John.

“Hopelessly Devoted to You” es una balada romántica, la cual canta Sandy papel de Olivia Newton John cuando se da cuenta que Danny Zuko personaje de John Travolta no es la misma persona que conoció en sus vacaciones de verano.

Por lo que la canción habla de un amor intenso, así como de un corazón roto que se niega a dejar ir a la persona amada.

Ya que el tema literalmente confiesa estar “completamente enamorada de ti” tal y como lo dice su título original en inglés “Hopelessly Devoted to You”.

Por lo que en estrofas se puede escuchar en “Hopelessly Devoted to You”, la canción de Olivia Newton John:

“Mi cabeza dice: Tonto, olvídalo. Mi corazón está diciendo: no lo dejes ir. Agárrate hasta el final, eso es lo que pretendo hacer. Estoy totalmente comprometido contigo” “Hopelessly Devoted to You”, la canción de Olivia Newton John

“Hopelessly Devoted to You”, la canción de Olivia Newton John fue un sencillo escrito por John Farrar para la cinta Vaselina.

A causa de que “Hopelessly Devoted to You” no está incluida en el musical de Broadway en el cual se basó la película, sin embargo, Olivia Newton John quería interpretar una balada en el largometraje, por lo que la canción fue incluida como parte de su contrato.

Asimismo, la canción de Olivia Newton John fue nominada al Óscar en la categoría a Mejor Canción Original.

“Hopelessly Devoted to You” permaneció por dos años dentro del Top 100 de Billboard, ocupando el tercer lugar.

Además , la canción “Hopelessly Devoted to You” es el único tema que interpreta Olivia Newton John en solitario para Vaselina.

Así como es el segundo tema más escuchado dentro del soundtrack de Vaselina con 164 millones 835 mil 612 reproducciones, por debajo de “You’re The One That I Want” con 366 millones 145 mil 730 reproducciones.