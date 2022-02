Yuri es criticada por ‘El apagón’; aseguran que la canción habla de abuso sexual

La cantante mexicana Yuri fue criticada en redes sociales, pues internautas revivieron la polémica por ‘El apagón’, canción que habla sobre incesto y abuso sexual.

Cabe señalar que Yuri lanzó el icónico tema en 1991.

Sin embargo, lo que en aquella década era considerado ‘normal’, hoy es motivo de preocupación para el público.

Aunque hace 31 años resultó ser un gran éxito, actualmente los usuarios encontraron un inquietante significado.

La controversia comenzó luego de que un usuario en TikTok, registrado como ‘@letrasmuyraras’, publicó un clip en el que lo señala.

Yuri (@oficialyuri/Instagram)

En el video se puede ver a una mujer romper un disco, en el que sonaba precisamente la popular canción de Yuri.

El internauta acompañó el video con la leyenda: “Yo después de saber el verdadero significado de esa canción”.

¿Cuál es el verdadero significado de ‘El apagón’ de Yuri?

La canción ‘El apagón’ de Yuri, hace alusión a un abuso sexual, según propuso el cibernauta identificado como ‘@letrasmuyraras’.

Aunado a ello, todo empeora cuando finalmente resulta tratarse también de incesto.

Yuri (@oficialyuri)

“Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y... ¡Que barbaridad!”, dice la canción en una estrofa.

Dicho fragmento, culmina con un perturbador significado.

“Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco, enseguida le iba a dar, cuando encendieron las luces ¡Ay!... era mi papa”, agrega la canción interpretada por Yuri.

Tras descubrir esto, los usuarios se lanzaron en contra de Yuri.

“Increíble cómo un tema de violación por parte del padre se cante con tanta soltura”, “¿En serio nadie va a hablar de la letra?”, “Es una canción pedófila”, comentaron.

Sin embargo, Yuri comentó en 2018 que en cuanto cayó en cuenta de lo que estaba cantando, recortó la letra.

“Cuando canto este tema, ya no canto esa parte, obviamente yo no la compuse. El público me la pedía entonces”, expuso Yuri.

“Lo que hice fue quitar esa parte de un caballero que abusa de su propia hija, algo que obviamente no es correcto”, añadió en entrevista para el diario ‘La Cuarta’.

Yuri no se ha pronunciado al respecto, luego de que los usuarios revivieran la polémica.